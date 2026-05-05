تحذير إسباني من تداعيات تصعيد التوتر في مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي

حذر وزير الخارجية الإسباني من أن التوترات في مضيق هرمز قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، وزيادة موجات النزوح إلى أوروبا.

حذر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بشدة من التداعيات الخطيرة للتصعيد المتزايد للتوترات في منطقة مضيق هرمز ، مؤكدًا على أن هذه التوترات لا تمثل تهديدًا إقليميًا فحسب، بل تمتد آثارها لتشمل الاقتصاد الإسباني والعالمي بشكل مباشر.

وأشار الوزير إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا في حال استمرار هذا التصعيد هو ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، وهو ما سينعكس بدوره على تكلفة الأسمدة الزراعية، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية الأساسية. هذا الارتفاع في الأسعار سيضغط على المستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويهدد بتفاقم الأزمات الاقتصادية القائمة، خاصة في الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد هذه السلع.

وأوضح ألباريس، في حوار تفصيلي مع قناة TVE الإسبانية، أن تأثيرات هذه الأزمة لن تقتصر على إسبانيا وحدها، بل ستمتد لتشمل دول الاتحاد الأوروبي بأكملها، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى حول العالم، وذلك نظرًا للأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز كمعبر حيوي للتجارة العالمية. فالمضيق يمثل شريانًا رئيسيًا لنقل النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية، وأي تعطيل لحركة الملاحة فيه سيؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إخبارية عن تنسيق أمني مكثف بين إسرائيل والولايات المتحدة لمناقشة خيارات الرد المحتملة على أي استفزازات إيرانية في المنطقة، بما في ذلك خيارات ضرب أهداف إيرانية. كما صرح وزير الحرب الأمريكي بأن إيران ستواجه قوة نارية هائلة في حال استهدفت السفن التجارية أو العسكرية في مضيق هرمز. هذه التصريحات المتصاعدة تعكس حالة التأهب القصوى التي تشهدها المنطقة، وتزيد من المخاوف بشأن احتمال اندلاع صراع واسع النطاق.

وأضاف ألباريس أن استمرار حالة التوتر أو تجدد أعمال العنف في المنطقة قد يؤدي، على المدى المتوسط، إلى موجات نزوح كبيرة باتجاه أوروبا، ما سيزيد من تعقيد المشهد السياسي والإنساني في القارة الأوروبية. هذه الموجات من اللاجئين والباحثين عن اللجوء ستضع ضغوطًا إضافية على الدول الأوروبية، وتتطلب استجابة منسقة وفعالة للتعامل مع التحديات الإنسانية واللوجستية المرتبطة بها. كما أن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين قد يؤدي إلى تفاقم المشاعر المعادية للمهاجرين في بعض الدول الأوروبية، وزيادة التوترات الاجتماعية والسياسية.

وأكد الوزير الإسباني على أنه من غير الممكن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة بسبب التداعيات الاقتصادية والسياسية والأمنية الكارثية التي ستترتب على ذلك. ومع ذلك، شدد في الوقت نفسه على رفض بلاده القاطع للمشاركة في أي عمل عسكري يهدف إلى فتح المضيق بالقوة. وأوضح أن إسبانيا تؤمن بأن الحل الوحيد المستدام لهذه الأزمة يكمن في الدبلوماسية والحوار، وليس في استخدام القوة.

واختتم ألباريس تصريحاته بالتأكيد على أن الحل العسكري ليس خيارًا واردًا، داعيًا إلى العودة الفورية إلى المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية. وأشار إلى أن الظروف الحالية ليست مواتية لتنفيذ أي عملية تحت مظلة الأمم المتحدة، نظرًا لغياب الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق توافق دولي حول كيفية التعامل مع الأزمة. كما استبعد الوزير الإسباني بشكل قاطع أي دور عسكري محتمل لبلاده في تصعيد الأزمة، مؤكدًا على التزام إسبانيا بمبادئ القانون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية.

إن إسبانيا ترى أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وزيادة المعاناة الإنسانية، وأن الحل يكمن في الحوار والتفاوض والبحث عن حلول سياسية مستدامة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة





