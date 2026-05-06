تحذيرات قانونية من عدم دستورية مواد في قانون الأحوال الشخصية الجديد

انتقد المحامي وليد زهران مسودة قانون الأحوال الشخصية المقترحة، مشيراً إلى تضاربها مع الشريعة الإسلامية ووجود تناقضات في سن الحضانة، ومطالباً بحوار مجتمعي جاد لحماية الأسرة.

في ظل النقاشات المحتدمة التي تشهدها الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر حول تحديث قوانين الأسرة، برزت تحذيرات قانونية شديدة اللهجة بشأن مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وقد جاءت هذه التحذيرات على لسان وليد زهران، المحامي بالنقض، الذي أعرب عن قلقه العميق إزاء بعض المواد المقترحة، مؤكداً أن هناك بنوداً قد تؤدي بشكل مباشر إلى عدم دستورية القانون، وذلك لكونها تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية وتتعارض بشكل صارخ مع النصوص الدينية الثابتة التي تمثل المرجعية الأساسية في تشريعات الأسرة في البلاد. ويرى زهران أن المساس بهذه الثوابت دون دراسة شرعية دقيقة قد يفتح الباب أمام طعون دستورية واسعة النطاق، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار القانوني في القضايا الأسرية.

وقد استعرض زهران في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، نقاطاً تفصيلية تعكس حجم الخلل في المقترحات، حيث توقف عند المادة 122 المتعلقة بالحضانة، موضحاً أن استمرار الحضانة بعد زواج الأم يطرح إشكالية قانونية وشرعية معقدة لا يمكن التغاضي عنها، لأنها قد تتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل والمعايير الشرعية المستقرة. وأشار إلى وجود تضارب تشريعي غير مقبول في تحديد سن الحضانة، حيث تظهر في بعض المواد عند سن 7 سنوات بينما تحدد في مواد أخرى عند 15 سنة، وهو ما اعتبره نوعاً من الاستخفاف بالعقلية القانونية وبالمجتمع، واصفاً هذا التناقض بأنه يعكس عدم الدقة في صياغة التشريعات التي من المفترض أن تكون حاسمة وواضحة.

ولم تقتصر انتقادات المحامي وليد زهران على مسائل الحضانة، بل امتدت لتشمل مقترحات أخرى رآها غير منطقية وتفتقر إلى الواقعية، مثل تلك المواد التي تقترح فترات قصيرة جداً للزواج ثم تتبعها بفسخ العقد بعد مرور 6 أشهر فقط. واعتبر زهران أن مثل هذه الأطروحات تبتعد تماماً عن جوهر الزواج كعلاقة استقرار وبناء أسرة، وتحوله إلى تجربة مؤقتة لا تخدم مصلحة المجتمع.

وأكد أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في مضمون هذه المقترحات، بل في آلية طرحها وطريقة مناقشتها، حيث يرى ضرورة إخضاع هذه المواد لنقاشات موضوعية وجادة بعيداً عن التبسيط المخل أو السخرية، لأن هذه التشريعات تمس حياة الملايين من المواطنين وتحدد مصير أطفال وأسر بأكملها. وفي سياق متصل، شدد زهران على المسؤولية الأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق المتخصصين والمؤثرين في المجتمع، مؤكداً أن دورهم يجب أن يقتصر على تنوير الطريق للناس وتوضيح الحقائق وليس إرباكهم بمقترحات متناقضة.

وأوضح أن الأسرة هي الحلقة الأضعف في المنظومة الاجتماعية الحالية، وبالتالي فإن حمايتها تشريعياً يجب أن تكون الأولوية القصوى، وهو ما يتطلب صياغة قوانين تحمي كيان الأسرة من التفكك وتضمن حقوق جميع الأطراف دون تحيز. وأشار إلى أن خبرته اليومية في التعامل مع قضايا الأسرة في المحاكم جعلته يدرك حجم المعاناة التي يواجهها المتقاضون، مما يدفعه للتمسك بمواقف قانونية تخدم مصلحة الأسرة ككل، بعيداً عن أي انحياز جندري بين الرجل والمرأة.

واختتم وليد زهران رؤيته بالتأكيد على أن أي حوار مجتمعي يكون شكلياً أو يتم من أجل استكمال إجراءات روتينية دون رغبة حقيقية في الإصلاح لن يؤدي إلى نتائج ملموسة، ولن ينجح في معالجة الأزمات الحقيقية التي تعاني منها قوانين الأحوال الشخصية. ودعا إلى تشكيل لجان متخصصة تضم فقهاء في الشريعة وقانونيين ممارسين لدراسة كل مادة على حدة وتأثيراتها الاجتماعية والنفسية على المدى الطويل، لضمان خروج قانون يتسم بالعدالة والاستقرار، ويحقق التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات، بما يضمن استقرار المجتمع المصري وحماية أجياله القادمة من التشتت الأسري





قانون الأحوال الشخصية وليد زهران قضايا الحضانة الشريعة الإسلامية التشريعات المصرية

