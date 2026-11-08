تحذيرات إنسانية من تدهور الأوضاع في غزة مع حاجة 94% للأسر للإيواء

تحذر ريهام الجعفري من منظمة أكشن إيد الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تحتاج 94% من الأسر للإيواء في ظل استمرار الحصار وعرقلة المساعدات.

دقت ريهام الجعفري ، مسئولة الاتصالات في منظمة " أكشن إيد الدولية" في فلسطين، ناقوس الخطر بشأن التدهور المستمر والسريع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ، مؤكدة أن الوضع بات في أعلى درجات الحرج. وأشارت الجعفري في تصريحاتها إلى أن 94% من الأسر في القطاع تعتمد كلياً على المساعدات لإيجاد مأوى، بينما تعيش نسبة ضخمة منها في ظروف سكنية ترقى إلى حد الكارثة الكاملة.

أرقام صادمة عن معاناة الأسر الفلسطينية

كشفت البيانات التي أوردتها مسئولة الاتصالات في "أكشن إيد الدولية" عن حجم الدمار الذي أصاب البنية التحتية للسكن، مشيرة إلى أن أربعة أسر من أصل كل خمسة أفراد يعيشون في ظروف إسكان حرجة أو كارثية. ويعود هذا الدمار الكبير إلى استمرار الحصار الإسرائيلي الشديد، coupled مع العراقيل الكبيرة التي تواجه دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها بشكل عادل بين المناطق المختلفة.

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تحديات توزيع الإمدادات الغذائية

أكدت الجعفري أن الكمية الحالية من الغذاء التي تصل إلى القطاع غير كافية تماماً لتغطية الاحتياجات الأساسية للسكان، مما يفاقم من حدة المعاناة. وأوضحت أن هناك عقبات بيروقراطية وعملية تحول دون إيصال هذه المساعدات وتوزيعها من مراكز الاستقبال إلى المناطق المتضررة، مما يخلق فجوة واسعة بين المتاح والمطلوب.

دور المنظمات الدولية والشركاء المحليين

شددت مسئولة الاتصالات في "أكشن إيد الدولية" على أن استمرار الحصار والقيود المفروضة على عمل المنظمات الدولية يضطرها للاعتماد بشكل كبير على الشركاء المحليين والمؤسسات الفلسطينية. وتقوم هذه المؤسسات بجهود جبارة ومعقدة لتوصيل المساعدات للسكان رغم الصعوبات اللوجستية والأمنية التي تواجههم يومياً في ظل ظروف قاسية.

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هدوء نسبي وغياب خطط التعافي

وصفت ريهام الجعفري وقف إطلاق النار بأنه هش جداً ومجرد حبر على ورق، بسبب غياب الالتزامات اللازمة والضامنة لدخول مواد إعادة الإعمار والمستلزمات الأساسية. وحذرت من أن المجتمع الفلسطيني في غزة لن يتمكن من التعافي أو استعادة حياتهم الطبيعية دون توفير هذه الاحتياجات الضرورية التي تعتبر أساسية لأي عملية إعادة بناء.

ضرورة الحل السياسي لفتح المعابر

أوضحت الجعفري أن خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار لم تُنفذ بسبب العراقيل التي تواجه دخول المساعدات من الجانب الإسرائيلي، مما يجعل الحل السياسي مفتاحاً أساسياً. وأكدت أن فتح المعابر وضمان تدفق الإمدادات الأساسية يمثل ضرورة ملحة لتحسين الأوضاع الإنسانية وتمكين سكان القطاع من استعادة حياتهم الكريمة.