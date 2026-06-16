تحذير من تناول المياه المثلجة في الصيف: نصائح صحية من د. جمال شعبان

يقدم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، نصائح صحية مهمة لفصل الصيف، أبرزها تجنب المياه المثلجة وقياس ضغط الدم بانتظام والاهتمام بفيتامين د وتجنب الإفراط في المنبهات.

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد ال قلب القومي، أنه ينصح بعدم تناول المياه المثلجة خلال فصل ال صيف ، مشيرًا إلى أهمية شرب المياه على ثلاث مرات، كما أوصى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح أن تناول المياه شديدة البرودة بسرعة كبيرة قد يتسبب في مشكلات صحية لدى بعض الأشخاص، خاصة من يعانون من أمراض القلب، ولذلك ينصح بتجنب شرب المياه المثلجة أو الباردة للغاية بصورة متسارعة. ولفت إلى أن هناك واقعة لطفل بمحافظة الغربية تعرض لأزمة صحية خطيرة بعد تناوله مياه مثلجة خلال موجة حر، وتوفى مؤكدًا أهمية الالتزام بالنصائح الطبية خلال فصل الصيف.

وأشار الدكتور جمال شعبان إلى ضرورة الاهتمام بقياس ضغط الدم بانتظام خلال فصل الصيف، ومتابعة الحالة الصحية مع الطبيب المختص، حتى في حال عدم ظهور أعراض واضحة مثل الصداع أو الدوخة، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية والوقاية من أي مضاعفات محتملة. كما حذر من الإفراط في تناول المنبهات مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، خاصة في أوقات الحر الشديد، لأنها تزيد من فقدان السوائل من الجسم وتؤدي إلى الجفاف.

وشدد على أهمية شرب كميات كافية من المياه بدرجة حرارة معتدلة، وتوزيعها على فترات اليوم بدلاً من شربها دفعة واحدة. وتحدث العميد السابق لمعهد القلب القومي عن أهمية فيتامين د لصحة القلب، مشيرًا إلى أن نقصه يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأوصى بإجراء تحليل لمستوى فيتامين د في الدم، وتناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي في حال وجود نقص.

كما نبه إلى أن المضادات الحيوية أنقذت ملايين الأرواح، لكنه حذر من استخدامها دون استشارة طبية، لأن الإفراط فيها قد يؤدي إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. وختم الدكتور جمال شعبان بنصائح عامة لطلاب الثانوية العامة، داعيًا إياهم إلى تنظيم أوقات النوم وتجنب السهر، والابتعاد عن المنبهات والمشروبات الطاقية، والحرص على تناول وجبات غذائية متوازنة تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية للتركيز والمذاكرة. وأكد أن الصحة الجيدة هي أساس النجاح والتفوق الدراسي





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