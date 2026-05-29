تحذير عاجل من FBI: حملة تصيد احتيالي متطورة تستخدم تقنيات خداع تتجاوز التحقق الثنائي لاستهداف مستخدمي مايكروسوفت

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن موجة جديدة من هجمات التصيد الاحتيالي التي تتجاوز ميزات الأمان المتقدمة مثل التحقق الثنائي، مستهدفة بيانات العملاء والشركات على منصات مايكروسوفت. تخلق هذه الهجمات خطراً كبيراً على الخصوصية الرقمية والمالية وتستدعي تدابير أمنية عاجلة.

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحذيراً أمنياً عاجلاً ومشدداً لكافة المستخدمين والشركات التي تعتمد على خدمات ومنصات مايكروسوفت الرقمية. وسلط تقرير نشره موقع Inc العالمي المتخصص في قطاع الأعمال والتقنية الضوء على رصد موجة جديدة ومبتكرة من هجمات التصيّد الاحتيالي (Phishing)، والتي نجح القراصنة من خلالها في تطوير آليات برمجة خبيثة تلتف على جدران الحماية التقليدية لعام 2026.

هندسة برمجية خبيثة لتجاوز التحقق الثنائي. تستهدف الحملة الاحتيالية المكتشفة سرقة الهويات الرقمية والوصول إلى البيانات الحساسة المخزنة على السحابة الإلكترونية للشركات والأفراد. وتعتمد التقنية المتبعة من قِبل المخترقين على إرسال رسائل بريد إلكتروني وهمية تبدو كإشعارات أمنية رسمية من مايكروسوفت، وبمجرد تفاعل الضحية مع الرابط المرفق، يتم توجيهه إلى خوادم وسيطة متطورة تمتلك القدرة على اعتراض وتجاوز ميزات الأمان المتقدمة مثل التحقق الثنائي (2FA) وملفات تعريف الارتباط اللحظية. ثغرة خطيرة تخترق هواتف أندرويد بدون علمك..

جوجل تحذر جميع المستخدمين. اختراق صادم لأجهزة آبل.. نموذج AI ينجح فيما عجز عنه الهاكرز. اختراق بباناتك ..

احذر تلك الأخطاء عند استخدام روبوتات الدردشة. حملة تصيد جديدة تخترق 30 ألف حساب فيسبوك مستغلة منصة AppSheet من جوجل. اختراق حسابات المؤسسات ونهب البيانات المالية. تعتمد الشبكات الإجرامية على البيانات المسروقة لتنفيذ عمليات اختراق واسعة النطاق داخل شبكات المؤسسات والشركات الناشئة؛ وبموجب الآلية البرمجية بعد السيطرة على حساب الموظف.

يقوم المهاجمون بمراقبة حركة المراسلات الداخلية وتزوير الفواتير والمعاملات البنكية، وهو ما تسبب في خسائر مالية فادحة للعديد من قطاعات الأعمال الاستهلاكية عالمياً، مما يهدد الخصوصية الرقمية والمالية للمستخدمين في مصر والوطن العربي. تدابير أمنية عاجلة لحظر ثغرات الاختراق الرقمي. يطالب خبراء الأمن السيبراني ومكتب التحقيقات الفيدرالي مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بتشديد سياسات الحماية والانتقال الفوري إلى معايير أمان أكثر صرامة.

وتتضمن التوصيات الفنية ضرورة حظر التحميل العشوائي للمرفقات مجهولة المصدر، وتفعيل مفاتيح الأمان الفيزيائية (Hardware Security Keys) كبديل للرسائل النصية القصيرة، فضلاً عن إجراء فحوصات دورية لسجلات تسجيل الدخول اللحظية لصد أي نشاط مشبوه لعام 2026. يبرهن التحذير العاجل من قِبل FBI على أن تقنيات الهندسة الاجتماعية وقرصنة الويب باتت تتطور بسرعة تفوق آليات الدفاع التقليدية للمنصات الكبرى؛ ومع استمرار تصاعد هذه التهديدات السيبرانية المعقدة.

سيبقى التحديث البرمجي المستمر ورفع مستوى الوعي الأمني للموظفين والمستهلكين هما خط الدفاع الحقيقي لمنع اختراق الهواتف والحواسب وحماية البنية التحتية للاقتصاد الرقمي عالمياً





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هجمات التصيد الاحتيالي التحقق الثنائي مايكروسوفت مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الأمن السيبراني

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

لا ترد على هذا الاتصال .. تحذير عاجل من FBI لمستخدمي iPhone وAndroidفي ضوء التطورات الأخيرة، أعلنت أجهزة الأمن الأوروبية 'يوروبول' بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)

Read more »

تحذير من مكتب التحقيقات الفيدرالي.. خدعة رسائل نصية تنتشر بسرعة وتستهدف مستخدمي iOS وأندرويدوجه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذيرًا عاجلًا لمستخدمي هواتف أندرويد و آيفون

Read more »

مسؤول سابق بـ FBI: بوتين لاعب استراتيجي بطيء ومراوغ.. وترامب يدرك معادلة الحرب جيدًاقال جوناثان تي جيليام، المسؤول السابق بمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

Read more »

قبل وصول طائرته بلحظات.. إحباط محاولة لاغتيـ ال ترامب في مطار بالم بيتشنقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤولين أمنيين، فتح FBI مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا بعد اكتشاف منصة

Read more »

المدعي العام الأمريكي: تكثيف التحقيقات ضد أنتيفا والمنظمات المتطرفةوجهت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتكثيف التحقيقات في 'المنظمات المتطرفة'،

Read more »

تحذير رسمي .. الـ FBI يعتبر بعض أجهزة الراوتر القديمة غير آمنةكشفت منصة Slashgear أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أصدر تحذيرًا رسميًا لمستخدمي أجهزة الراوتر

Read more »