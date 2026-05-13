تحذيرات رسمية من العشوائية في العلاج بالأعشاب وضرورة الإشراف الطبي لضمان سلامة المرضى

سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية يشدد على أهمية وجود ضوابط علمية وأكاديمية لتداول الأعشاب الطبية ويرفض صرف وصفات جاهزة دون تشخيص طبي دقيق.

في ظل التزايد الملحوظ في الاعتماد على الطب البديل والعودة إلى الطبيعة في علاج الكثير من الأمراض، برزت مؤخراً تحذيرات شديدة اللهجة من مخاطر العشوائية في التعامل مع الأعشاب الطبية .

وقد جاء ذلك في تصريحات مفصلة أدلى بها محمد الشيخ، سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية، عبر قناة المحور، حيث سلط الضوء على قضية في غاية الخطورة تتعلق بطبيعة تركيبات الأعشاب وكيفية تداولها في الأسواق. وأشار الشيخ إلى أن هناك خلطاً خطيراً يحدث في وعي المواطن بين تجارة الأعشاب وبين ممارسة الطب العلاجي باستخدام هذه الأعشاب، مؤكداً أن العملية العلاجية لا يمكن أن تتم بشكل عشوائي أو بناءً على اجتهادات شخصية غير مستندة إلى علم حقيقي.

وشدد على ضرورة وجود ضوابط قانونية وعلمية صارمة تحكم إعداد هذه التركيبات وتصنيفها، خاصة عندما يتم الترويج لها كبدائل علاجية للأدوية الكيميائية، لأن الخطأ في هذه الحالة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية جسيمة قد تصل إلى الفشل الكلوي أو الكبدي في بعض الحالات نتيجة التفاعلات الدوائية غير المدروسة. واستطرد سكرتير شعبة العطارة في حديثه منتقداً بشدة الممارسات السائدة في بعض محال العطارة، والتي وصفها بأنها ممارسات عشوائية تفتقر إلى أدنى معايير السلامة الصحية.

وأوضح أن هناك ظاهرة مؤسفة تتمثل في قيام بعض العطارين بصرف وصفات عشبية جاهزة للمرضى دون إجراء أي تشخيص طبي أو تقييم دقيق للحالة الصحية للمريض. وضرب مثالاً صارخاً على ذلك بأن يذهب شخص يعاني من مجرد صداع بسيط إلى العطار، ليجد الأخير يقدم له وصفة جاهزة مسحوبة من درج أو ملعقة دون معرفة السبب الحقيقي للصداع أو التاريخ المرضي لهذا الشخص.

وأكد الشيخ أن هذا النهج مرفوض تماماً ولا يمكن الإيمان به أو قبوله في مجتمع يسعى لتحقيق الرعاية الصحية السليمة، مشيراً إلى أن الفصل التام بين نشاط تجارة الأعشاب وبين ممارسة العلاج الطبي هو المطلب الأساسي لضمان حماية أرواح المواطنين من الدجالين أو غير المؤهلين علمياً. وفي سياق متصل، أكد محمد الشيخ أن العلاج بالأعشاب يجب أن يندرج تحت تخصص علمي حقيقي ومدروس أكاديمياً، بحيث يكون الممارس لهذا النوع من العلاج حاصلاً على شهادات معتمدة ومؤهلاً علمياً للتعامل مع المكونات الفعالة في النباتات الطبية.

وشدد على أن الإشراف الطبي المباشر من قبل طبيب متخصص هو الصمام الوحيد للأمان، حيث أن الطبيب هو الأقدر على تحديد الجرعات المناسبة والتأكد من عدم تعارض الأعشاب مع أدوية أخرى يتناولها المريض. ودعا المرضى إلى توخي الحذر الشديد وعدم تسليم صحتهم لأي شخص يدعي الخبرة أو المعرفة بمجرد الممارسة التقليدية دون سند أكاديمي، لأن العلم في هذا المجال يتطور باستمرار، وما كان يُعتقد أنه آمن في الماضي قد يثبت العلم الحديث خطورته في ظروف معينة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الغرفة التجارية تسعى جاهدة لتنظيم هذا القطاع ووضع ميثاق شرف مهني يمنع تحول محال العطارة إلى عيادات طبية غير مرخصة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمجتمع المصري. إن هذه الدعوات تفتح الباب أمام ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لمهنة العطارة في مصر، بحيث يتم التمييز بوضوح بين العطار كتاجر للمواد الخام العشبية، وبين الأخصائي في العلاج بالنباتات الطبية.

فالتداخل الحالي يخلق حالة من التضليل للمستهلك الذي يبحث عن حلول طبيعية وأقل تكلفة، فيقع فريسة لوصفات قد تكون قاتلة. إن التوعية المجتمعية تلعب دوراً محورياً هنا، حيث يجب على المواطن أن يدرك أن الطبيعة رغم عطائها، فإن بعض نباتاتها تحتوي على سموم أو مواد فعالة قوية جداً تتطلب دقة متناهية في التعامل.

لذا، فإن التوجه نحو مأسسة العلاج بالأعشاب وربطه بالمؤسسات الجامعية والطبية هو السبيل الوحيد لتحويل هذا الموروث الشعبي إلى علم نافع يخدم البشرية دون أن يتسبب في إيذائها، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات بما في ذلك الطب التكميلي





