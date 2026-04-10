تحذير عاجل من الأرصاد الجوية: أول موجة حارة تضرب البلاد وذروة ارتفاع درجات الحرارة

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، محذرة من أول موجة حارة تضرب البلاد في فصل الربيع. تشير التوقعات إلى أن ذروة الارتفاع ستكون يوم الثلاثاء القادم، مع توقعات بانخفاض الحرارة مرة أخرى. تنصح الهيئة باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتوخي الحذر بسبب تقلبات الطقس.

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تغيراً جوياً ملحوظاً يتمثل في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، في ظاهرة تعد من السمات المميزة ل فصل الربيع الذي يتسم بتقلبات جوية سريعة وانتقالات مفاجئة بين الأجواء المعتدلة والحارة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع خلال الأيام القادمة، لتصل إلى ذروتها يوم الثلاثاء القادم، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستستمر أم ستشهد انخفاضاً مفاجئاً.

تعتبر هذه الموجة الحارة هي الأولى من نوعها خلال فصل الربيع الحالي، حيث من المتوقع أن تشهد أغلب أنحاء الجمهورية ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة. من الجدير بالذكر أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الربيع غالباً ما يكون مؤقتاً، حيث يتبع ذلك انخفاض في الحرارة مرة أخرى، وهو ما يميز هذا الفصل عن غيره من فصول السنة. \أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام بفارق يتراوح بين 5 إلى 6 درجات مئوية، مما يعزز الإحساس بالأجواء الحارة، خاصة خلال فترات النهار. ورغم هذه الارتفاعات المتوقعة، أكدت الهيئة أن الأجواء لن تستقر على هذا النحو لفترة طويلة، حيث من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مجدداً مع نهاية الأسبوع المقبل وبداية الأسبوع الذي يليه، لتعود إلى مستوياتها الطبيعية المعتادة في فصل الربيع. يعكس هذا التذبذب في درجات الحرارة حالة من عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، مما يستدعي متابعة مستمرة للتحديثات الصادرة عن الجهات المختصة. يوصى بمتابعة النشرات الجوية والتغيرات المتوقعة لتجنب أي مفاجآت جوية غير سارة. هذا التحذير يأتي في إطار حرص الهيئة على توعية المواطنين واتخاذ الاحتياطات اللازمة. \في سياق متصل، شددت هيئة الأرصاد على أن فترات الليل لا تزال تميل إلى البرودة على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة نهاراً، وهو ما قد يسبب شعوراً ملحوظاً بفارق درجات الحرارة بين الليل والنهار. نصحت الهيئة المواطنين بعدم التسرع في ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل، والحرص على اختيار ملابس مناسبة لطبيعة الطقس المتقلب، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر. يُنصح أيضاً بتناول كميات كافية من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. يجب على المواطنين أيضاً متابعة التحديثات الجوية وتوخي الحذر عند القيام بالأنشطة الخارجية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من التقلبات الجوية





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines