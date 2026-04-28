تحذير اقتصادي: الحرب الإيرانية قد تدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية

خبير اقتصادي يحذر من ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل في حال استمرار التوترات في الشرق الأوسط، مع التركيز على تأثير الحرب الإيرانية ومضيق هرمز.

حذر الدكتور أيمن غنيم، الخبير ال اقتصاد ي البارز، من تداعيات خطيرة محتملة لاستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص استمرار الحرب الإيرانية وتصاعد حدة التوتر في مضيق هرمز الحيوي.

وأشار الدكتور غنيم إلى أن السيناريو الأكثر تشاؤماً قد يؤدي إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النفط على الصعيد العالمي، حيث يمكن أن يتجاوز سعر برميل النفط حاجز 150 دولاراً. وأوضح في حديثه الذي بث عبر برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن النفط يعتبر سلعة استراتيجية ذات أهمية قصوى للاقتصاد العالمي، وأن تسعيرها يخضع بشكل أساسي لقوى العرض والطلب، بالإضافة إلى تقييم المخاطر المتعلقة بإمدادات النفط في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

واستعرض الدكتور غنيم مسار أسعار النفط خلال الفترة الماضية، موضحاً أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً من حوالي 65 دولاراً في بداية عام 2026 لتصل إلى قرابة 115 دولاراً في ذروة التوترات، ثم تراجعت إلى حوالي 103 دولارات بعد إعلان الهدنة. ومع ذلك، أكد أن هذا التراجع لا يعكس استقراراً حقيقياً في السوق، وأن الأسعار لا تزال مرتفعة نسبياً بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الحرب الإيرانية.

وأضاف أن السوق يضيف حالياً علاوة مخاطر كبيرة على أسعار النفط، مما يعكس قلق المستثمرين بشأن احتمال تجدد الصراع أو توسعه. وتشكل منطقة مضيق هرمز نقطة عبور حيوية لتصدير النفط من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، وأي تعطيل لحركة الملاحة في هذا الممر المائي الضيق يمكن أن يؤدي إلى صدمة كبيرة في إمدادات النفط العالمية، وبالتالي ارتفاع حاد في الأسعار. وشدد الدكتور غنيم على أن السياسات والقرارات الاقتصادية للدول المنتجة والمستهلكة للنفط تلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار أسعار النفط.

وأشار إلى أن أي تدخل سياسي أو اقتصادي يهدف إلى تهدئة التوترات أو زيادة المعروض من النفط يمكن أن يساعد في تخفيف الضغوط على الأسعار. كما لفت إلى أن التطورات في مجال الطاقة المتجددة يمكن أن تقلل من الاعتماد على النفط على المدى الطويل، ولكن في الوقت الحالي لا تزال الطاقة التقليدية هي المهيمنة على سوق الطاقة العالمي.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، حيث يزيد من تكاليف الإنتاج والنقل، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ويقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين. كما يمكن أن يؤثر على النمو الاقتصادي ويؤدي إلى تباطؤ النشاط التجاري والاستثماري. وفي سياق متصل، أكد الدكتور غنيم على أهمية تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، مشيراً إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يمكن أن يوفر فرصاً جديدة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

كما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتنسيق السياسات الاقتصادية. وأشار إلى أن التوقيت الصيفي يمكن أن يشجع حركة الاقتصاد أن تكون مبكرة، مما يعزز النشاط التجاري والاستثماري. كما تابع الدكتور غنيم استعراضاً لأسعار العملات، حيث أشار إلى سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 في البنوك، بالإضافة إلى أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الاثنين، حيث تراجع عيار 21 بمقدار 15 جنيهاً.

وأكد على أهمية متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، واتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على تحليل دقيق للوضع الاقتصادي. وأخيراً، أشار إلى تصريحات وزير الصناعة حول أهمية تعزيز التعاون الصناعي مع اليابان في مجالات صناعة السيارات والأدوية والإلكترونيات، واعتبر هذه المجالات فرصاً واعدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الصناعة الوطنية





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار النفط الحرب الإيرانية مضيق هرمز اقتصاد تضخم

United States Latest News, United States Headlines

