دراسات تحذر من مخاطر استنشاق دخان البخور المتكرر، خاصة للأطفال وكبار السن، وتؤكد تسببه في التهابات رئوية وجسيمات دقيقة تضر الصحة.

تشير الدراسات الطبية الحديثة إلى أن انتشار عادة تعقيم المنازل وتطييب أجوائها باستخدام البخور، خاصة خلال المناسبات الاجتماعية والدينية التي ترتبط بالتراث والتقاليد، يحمل في طياته مخاطر صحية جسيمة قد لا يدركها الكثيرون. فالأمر لا يتعلق فقط بنشر الروائح الزكية، بل ينطوي على انبعاث مواد ضارة تؤثر بشكل مباشر على صحة الأفراد، لا سيما عند الاستخدام المتكرر في الأماكن المغلقة ذات التهوية الضعيفة، مما يستدعي إعادة النظر في هذه الممارسة لتجنب العواقب الوخيمة على الجهاز التنفسي.

مكونات البخور وتأثيرها على جودة الهواء الداخلي

تتكون أنواع البخور المختلفة بشكل أساسي من مزيج معقد يشمل مواد عطرية، ورقائق خشبية، وفحم، أو نترات البوتاسيوم، بالإضافة إلى مواد لاصقة تهدف إلى تماسك المكونات المختلفة معًا. وعند عملية الاحتراق، تتحرر مجموعة متنوعة من الغازات والمركبات الكيميائية التي تؤثر سلبًا وبشكل ملحوظ على جودة الهواء داخل المنزل، مما يجعله مصدرًا رئيسيًا للتلوث الداخلي إذا لم يتم التعامل معه بحذر. وتؤكد جمعية القلب الأمريكية أن احتراق البخور يطلق مجموعة واسعة من الملوثات في الهواء الداخلي، مما يجعله أحد مصادر تلوث الهواء داخل المنازل بشكل خاص. ويعتبر ذلك خطرًا أكبر في البيئات التي تتميز بانخفاض مستوى التهوية، حيث يتراكم الدخان والملوثات لفترات طويلة دون قدرة على الانتشار أو الخروج إلى البيئة الخارجية، مما يزيد من تركيز المواد الضارة ويستمر في التأثير على من يتواجدون في تلك المساحات.

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الجسيمات الدقيقة والمخاطر الفورية على الشعب الهوائية

لا تقتصر الانبعاثات الناتجة عن احتراق البخور على الغازات الكيميائية الضارة فحسب، بل تنتج عنها أيضًا جسيمات دقيقة تعرف علميًا باسم PM2.5. وهي جزيئات صغيرة للغاية بوسعها اختراق عميق إلى أنسجة الرئتين، والتسبب في تهيج مباشر للأنسجة الداخلية وزيادة حدة الالتهابات التنفسية لدى المستخدمين، مما يشكل تهديدًا واضحًا لصحة الجهاز التنفسي على المدى القصير والطويل.

وأظهرت بعض الأبحاث المتقدمة أن احتراق جرام واحد من البخور قد ينتج نحو 45 ملليجرامًا من الجسيمات الدقيقة، وهي كمية هائلة تعادل قرابة أربعة أضعاف ما ينتج عن تدخين سيجارة واحدة وفقًا لبعض التقديرات البحثية الدقيقة. وقد يؤدي استنشاق هذه الملوثات والجسيمات الناتجة إلى مجموعة من التأثيرات السلبية المباشرة على الجهاز التنفسي، خاصة عند التعرض المباشر للدخان أو استنشاقه بصورة متكررة داخل الغرف المغلقة دون تهوية مناسبة.

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الآثار طويلة المدى على وظائف الرئة والأطفال

يمكن لبعض الغازات المنبعثة مثل ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين أن تسبب تهيجًا شديدًا في بطانة الممرات الهوائية، وتزيد من احتمالات حدوث الالتهابات التنفسية، وهو ما قد يظهر في صورة أعراض متعددة ومزعجة للمصابين. وقد تؤدي تكرار حالات الالتهاب في المسالك الهوائية إلى التأثير السلبي على قدرة الجهاز التنفسي في مقاومة الجراثيم والتخلص منها، بما قد يزيد بشكل كبير من احتمالات الإصابة بالعدوى التنفسية المختلفة والمزمنة.

يُعد دخان البخور مصدر قلق صحي أكبر بالنسبة للأطفال، نظرًا لأن رئاتهم لا تزال في مراحل النمو الحرجة، فضلا عن صغر حجم الممرات الهوائية لديهم وارتفاع معدل التنفس مقارنة بالبالغين، ما يجعلهم أكثر عرضة بشكل كبير لتأثيرات ملوثات الهواء الضارة. وقد يرتبط التعرض المتكرر لدخان البخور بزيادة ملحوظة في معدلات السعال والصفير والتهابات الجهاز التنفسي لدى الأطفال، إلى جانب احتمالية التأثير السلبي على نمو الرئتين وكفاءتهما الوظيفية على المدى الطويل.

إجراءات وقائية لحماية الأسرة وجودة الهواء

على الرغم من صعوبة اعتبار استخدام البخور داخل المنزل ممارسة خالية تمامًا من المخاطر الصحية، فإن اتباع بعض الإجراءات الوقائية الصارمة قد يساعد في تقليل كمية الدخان المستنشقة والحد من تأثيره السلبي على جودة الهواء العام. ومن أهم هذه الإجراءات الاهتمام الشديد بالتهوية من خلال الحرص على فتح النوافذ أثناء استخدام البخور، بما يسمح بتجدد الهواء السريع وخروج الدخان إلى الخارج بشكل فعال.

يمكن أيضًا الاستعانة بأجهزة تنقية الهواء المتطورة المزودة بمرشحات HEPA للمساعدة في تقليل الجسيمات الدقيقة العالقة بالهواء، مع العلم علميًا أنها لا تزيل جميع الغازات الكيميائية المنبعثة. وينبغي تجنب استخدام البخور في الغرف محدودة التهوية تمامًا، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال وكبار السن، ومرضى الربو وأمراض القلب والرئة، وذلك من خلال إبعادهم عن مصادر الدخان مباشرة.