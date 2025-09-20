تحذيرات من أمطار على السواحل الغربية.. والأرصاد تحذر من ارتياد الشواطئ

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على السواحل الغربية، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتحذيرات للمواطنين ومرتادي الشواطئ.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من ال سواحل الغربية، وتحديداً محافظات (مطروح، العلمين، والإسكندرية). هذه السحب مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مما يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين ومرتادي المناطق الساحلية. بناءً على صور الأقمار الصناعية الحديثة، تتوقع الهيئة استمرار هذه الظاهرة الجوية خلال الساعات القادمة، مع التركيز على المناطق الغربية والشمالية من البلاد.

من المتوقع أن تزداد حدة الأمطار مع تقدم الوقت خلال فترات الليل، مما يزيد من أهمية متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة. وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة متابعة تحديثات حالة الطقس أولاً بأول لتجنب أي مخاطر محتملة. وتشير التوقعات إلى استمرار نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط، مما سيؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض السواحل، مما يستدعي توخي الحذر من قبل العاملين في القطاع البحري ورواد البحر على حد سواء. \في سياق متصل، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من مخاطر ارتياد الشواطئ في المناطق المتأثرة بهذه التقلبات الجوية. ونصحت بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية لتجنب أي حوادث أو أضرار. وأشارت إلى أن نسبة هطول الأمطار المتوقعة قد تصل إلى 20% في بعض المناطق، مما يستدعي الاستعداد واتخاذ الاحتياطات اللازمة. كما دعت الهيئة المواطنين إلى متابعة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت 20 سبتمبر 2025، لضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم. وفي سياق آخر، أشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على استقرار الأوضاع الجوية، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية وتطبيق أفضل الممارسات في مجال التنبؤات الجوية والتحذير من المخاطر. كما أكدوا على أهمية التوعية المجتمعية بأهمية متابعة النشرات الجوية واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية.\بالإضافة إلى ذلك، تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة التغيرات المناخية وتأثيراتها على حالة الطقس في مصر. وتقوم الهيئة بتحديث نماذج التنبؤات الجوية بشكل مستمر لضمان الدقة والموثوقية في التوقعات. وتهدف الهيئة إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة للمواطنين والجهات المعنية، وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على سلامة المجتمع. وفي سياق متصل، صرح أحد المسؤولين في الهيئة بأن مصر مستعدة لمواجهة أي تحديات قد تنجم عن التغيرات المناخية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية. وأكد على أهمية التكاتف المجتمعي لمواجهة هذه التحديات والتخفيف من آثارها. كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير قدراتها في مجال التنبؤات الجوية والتحذير من المخاطر، وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية.\في سياق آخر، تطرق أحد الخبراء إلى أهمية الاستعداد لأي سيناريوهات محتملة في ظل التغيرات الجوية. وأكد على ضرورة التخطيط المسبق واتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية الأرواح والممتلكات. وأشار إلى أن مصر حريصة على استمرار معاهدة السلام، ولكنها مستعدة لأي تطورات قد تحدث. وتأتي هذه التصريحات في ظل التحديات الجيوسياسية والتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة. وأكد الخبير على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة





