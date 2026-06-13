صدرت إشارات إخبارية في الصباح الباكر عن تحذير جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء 20 قرية بجنوب لبنان. وفي الوقت نفسه، أصدرت جهاز شئون البيئة بالمنيا والبحر الأحمر إشعارًا بتقديم عددٍ من الأنشطة والندوات التوعوية لرفع الوعي البيئي.

صدرت إشارات إخبارية في الصباح الباكر عن تحذير جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء 20 قرية بجنوب لبنان. وفي الوقت نفسه، أصدرت جهاز شئون البيئة بالمنيا والبحر الأحمر إشعارًا بتقديم عددٍ من الأنشطة والندوات التوعوية لرفع الوعي البيئي.

وأضاف أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمحافظة البحيرة، ستشهد تفقد عددٍ كبير من المشروعات الخدمية والتنموية. وأشار إلى أن محافظة البحيرة إحدى أكبر محافظات الوجه البحري، وتتميز بتنوع مواردها وقدراتها، ومقوماتها لقيام المشروعات الصناعية والزراعية والاستثمارية والاستكشاف. وذكر أن جولة اليوم ستشهد متابعة مشروع إعادة إحياء مدينة رشيد التاريخية لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية في ظل ما تضمه من مقاصد أثرية عريقة، وطابع معماري فريد، وحرف تراثية مُتميزة.

وأكد أن زيارته لمحافظة البحيرة هي امتداد لسلسلة الجولات الميدانية المُتتابعة التي يحرص على القيام بها، لكونها تتيح فرصة للتعرف عن قرب على سير العمل بالمشروعات المختلفة على أرض كل محافظة، لدفع الجهود وتذليل التحديات، سعياً لتحقيق أهداف الدولة في تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة البنية التحتية، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي جولة موسعة بمحافظة البحيرة، لتفقد سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية، يرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور شادي المشد، نائب المحافظ، والدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعددٍ من المسئولين.

وأضاف أن جولة اليوم ستشهد تفقد عددٍ كبير من المشروعات الخدمية والتنموية؛ فضلاً عن متابعة مشروع إعادة إحياء مدينة رشيد التاريخية لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية في ظل ما تضمه من مقاصد أثرية عريقة، وطابع معماري فريد، وحرف تراثية مُتميزة. وذكرت أن محافظة البحيرة إحدى أكبر محافظات الوجه البحري، وتتميز بتنوع مواردها وقدراتها، ومقوماتها لقيام المشروعات الصناعية والزراعية والاستثمارية والاستكشاف.

وذكر أن جولة اليوم ستشهد متابعة مشروع إعادة إحياء مدينة رشيد التاريخية لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية في ظل ما تضمه من مقاصد أثرية عريقة، وطابع معماري فريد، وحرف تراثية مُتميزة. وأكد أن زيارته لمحافظة البحيرة هي امتداد لسلسلة الجولات الميدانية المُتتابعة التي يحرص على القيام بها، لكونها تتيح فرصة للتعرف عن قرب على سير العمل بالمشروعات المختلفة على أرض كل محافظة، لدفع الجهود وتذليل التحديات، سعياً لتحقيق أهداف الدولة في تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة البنية التحتية، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذير، إخلاء، قرية، جنوب

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تراجع أسعار النفط أكثر من 3%.. هل بدأت موجة تصحيح جديدة في أسواق الطاقة؟سجلت أسعار النفط خسائر تتجاوز 3 خلال تعاملات الجمعة مع هبوط خام برنت إلى 87 20 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس إلى 84 74 دولار - الوطن

Read more »

دراسة لندن تحذر من مخاطر العقاب البدني على الأطفال وتطالب بحظره في إنجلتراأظهرت دراسة شملت حوالي 20 ألف طفل ولدوا بين 2000 و2002 أن التعرض للعقاب الجسدي يزيد من احتمالية حدوث مشاكل تعليمية وسلوكية في مرحلة المراهقة، بما في ذلك تدني الأداء الأكاديمي والسلوك العدواني والتنمر، مما دفع خبراء حقوق الطفل للمطالبة بإلغاء دفاع القانون عن العقاب المعقول في إنجلترا وأيرلندا الشمالية.

Read more »

20 تذكرة مجانية لمنظمة غير ربحية للشباب تعويضا عن منع حكم صومالي من المونديالشعر علي عبد الله بسعادة غامرة عندما علم أن منظمته غير الربحية لكرة القدم للشباب ستتلقى 20 تذكرة مجانية لحضور مباراة دور الـ16 من كأس العالم الشهر المقبل في سيات

Read more »

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر تحذيرا عاجلا بإخلاء 20 قرية بجنوب لبنانأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تحذيرًا عاجلاً بإخلاء 20 قرية في جنوب لبنان. وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيان أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت&quo

Read more »

صناعة طريق سريع ذكي في كاليفورنيا تُحدث ثورة في تنظيم المرورأطلقت هيئة النقل في ولاية كاليفورنيا مشروعاً تجريبياً على 8 أميال من الطريق السريع رقم 15، لعمل أول "طريق سريع ذكي" يعتمد على برمجيات ومستشعرات وشاشات رقمية بدلاً من توسيع الطرق وتكلفة الذكاء الاصطناعي. يربط النظام إشارات الدخول بوابات في تيميكولا وموريتا ويخفف من حوادث التكدس بمعدل 20%، مع تكلفة استثمارية بلغت 33 مليون دولار.

Read more »

ضبط 20 هارباً من الأحكام وحجز 12 دراجة نارية مخالفة خلال حملة مكبرة بجنوب الأقصرضبط 20 هارباً من الأحكام وحجز 12 دراجة نارية مخالفة خلال حملة مكبرة بجنوب الاقصر

Read more »