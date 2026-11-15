تحذيرات من الشبورة المائية حتى 2026 وتأثيراتها على الزراعة والنقل

مركز البحوث الزراعية يحذر من استمرار الشبورة المائية حتى نوفمبر 2026، ويوجه نصائح للسلامة المرورية والمكافحة الزراعية الدقيقة للحفاظ على المحاصيل.

أفاد مركز معلومات تغير المناخ التابع ل مركز البحوث الزراعية بأن فرص استمرار ظهور الشبورة المائية لا تزال قائمة، حيث من المتوقع أن تمتد هذه الظ الجوية حتى تاريخ 19 نوفمبر 2026. وتشير التوقعات إلى احتمال انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية على عدة طرق، خاصة خلال الساعات الأولى من صباح كل يوم، مما يستدعي اتخاذ احتياطات فورية.

إرشادات السلامة على الطرق الرئيسية

شدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، فؤاد فهيم، على ضرورة توخي الحذر الشديد أثناء القيادة على المحاور التي تشهد كثافات مرورية عالية. ونصح السائقين بخفض السرعة والالتزام بترك مسافات أمان كافية بين المركبات، مع الابتعاد التام عن القيام بالمناورات أو التجاوزات المفاجئة التي تعرض الحياة للخطر.

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أصدرت الجهات المختصة قوائم بالطرق التي تتطلب مزيدًا من الانتباه والحذر، وهي تشمل طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي والزراعي، بالإضافة إلى طرق الصعيد الشرقي والغربي. كما ورد ذكر طريق الإسماعيلية الصحراوي، ومحور 30 يونيو، وطريق العلمين، وطريق دمياط-بورسعيد، وطريق الإسماعيلية-بورسعيد.

استمررت القائمة بالطرق الأخرى التي يجب على السائقين مراقبتها عن كثب، وهي محور الضبعة وطريق العين السخنة. ويأتي هذا التوجيه استنادًا إلى أن انخفاض الرؤية في هذه المناطق يزداد خطورته خلال الفترات التي تسبق شروق الشمس، مما قد يؤدي إلى حوادث مرورية إذا لم يتم اتباع تعليمات المرور بدقة.

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المخاطر الزراعية وأمراض المحاصيل

أوضح فؤاد فهيم أن التأثير الزراعي للشبورة لا يقتصر على ظهورها البصري، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا اجتماع ارتفاع الرطوبة النسبية مع زيادة فترة البلل الحر على أوراق النباتات. هذا الوضع يؤخر جفاف النباتات خلال ساعات الصباح، وهي ظروف مثالية تهيئ المناخ لزيادة مخاطر الإصابة ببعض الأمراض النباتية والفطرية.

نصح المركز المزارعين بمراقبة المحاصيل الحساسة في الصباح الباكر، خاصة الأوراق السفلية والمناطق الداخلية من النباتات، للكشف عن أي أعراض مبكرة. وتشمل هذه المحاصيل البطاطس، والبنجر، والبصل، والثوم، والفراولة، والخرشوف، بالإضافة إلى محاصيل الكمون، والكزبرة، والشمر، والكراوية، والبردقوش، والعتر.

التدابير الوقائية والرش الزراعي

أكد مركز معلومات تغير المناخ أن التشخيص الدقيق يسبق أي تدخل بالمبيدات، ويجب متابعة أمراض مثل الندوة المبكرة، والبياض الدقيقي، والتبقعات البكتيرية في الطماطم، والندوة المتأخرة في البطاطس، والعفن الرمادي في الفراولة، والتبقع البني في الفول البلدي.

أشار المسؤول إلى ضرورة عدم إجراء عمليات الرش أثناء وجود الندى أو البلل على الأوراق، والانتظار حتى جفاف النباتات تمامًا. ويجب اختيار التوقيت الذي يسمح بجفاف محلول الرش قبل عودة الندى مساءً، مع الالتزام بالجرعات الموصى بها وفترات ما قبل الحصاد لتجنب تراكم المتبقيات.

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ختم فؤاد فهيم تصريحاته بتأكيد أن الوقاية المبكرة مهمة، لكن التشخيص الصحيح يظل الأساس لاختيار التدخل المناسب. ودعا إلى ضبط الري وتجنب زيادة الرطوبة داخل المجموع الخضري، ومراجعة الحالة الغذائية للنبات، مع التحذير من الإفراط في إضافة الأسمدة الآزوتية لمجرد ظهور أعراض الاصفرار.