تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن تقلبات الطقس في مصر

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من عودة الأمطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة، مع توصيات للمواطنين باتخاذ الحيطة والحذر.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة، محذرة من تقلبات جوية تشمل عودة ال أمطار على نطاق واسع من البلاد، بالإضافة إلى نشاط ملحوظ لل رياح المحملة بالرمال وال أتربة . يأتي هذا التحذير في أعقاب فترة من الاستقرار الجوي النسبي، حيث شهدت البلاد أيامًا دافئة نسبيًا، قبل أن تعود الأجواء الباردة إلى السيطرة في الصباح الباكر على معظم المحافظات.

وقد حذر خبراء الأرصاد من احتمالية تشكل شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، والتي قد تؤثر بشكل كبير على حركة المرور وتتسبب في بعض الاضطرابات في حركة السفر والتنقل، خاصة في المناطق الساحلية والوجه البحري وشمال الصعيد ووسط سيناء. \تُشير خرائط الطقس إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، مع بقاء الأجواء باردة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم تتحول تدريجيًا إلى جو مائل إلى الدفء خلال ساعات النهار في معظم أنحاء البلاد. في محافظة القاهرة الكبرى، يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى حول 15 درجة مئوية، بينما ترتفع درجات الحرارة الصغرى في بعض محافظات الصعيد لتصل إلى 19-20 درجة مئوية في مناطق مثل حلايب وشلاتين. كما تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة في مناطق مختلفة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية وصول الأمطار إلى مناطق مثل السلوم ومطروح خلال ساعات المساء. بالإضافة إلى ذلك، تُشير التوقعات إلى نشاط ملحوظ للرياح في مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث يُحتمل أن تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، خاصة في محافظة البحر الأحمر. هذا الأمر يستدعي توخي الحذر الشديد أثناء القيادة على الطرق المكشوفة، والتركيز على الانتباه إلى الانخفاض المفاجئ في مدى الرؤية بسبب الأتربة المحمولة بالرياح، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي حوادث. \بالنسبة لحالة البحرين، من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر واحد إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية. أما في البحر الأحمر وخليج السويس، فيُتوقع أن تكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج بين 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. هذا الوضع قد يؤثر على حركة الصيد والتنقل البحري في المناطق الساحلية، لذا يجب على العاملين في هذه المجالات اتخاذ الاحتياطات اللازمة. بناءً على هذه التوقعات، توصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. وتؤكد الهيئة على ضرورة متابعة النشرات الجوية والتأكد من تحديثات الأحوال الجوية بشكل دوري، وخصوصًا في المناطق التي يُتوقع أن تشهد تقلبات جوية حادة. كما تحذر الهيئة من أن هذه التقلبات الجوية قد تؤثر على حركة النقل والملاحة، وأن الشوارع قد تتعرض للغرق في بعض المناطق منخفضة الارتفاع، خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

طقس أمطار رياح أتربة تحذيرات الأرصاد

United States Latest News, United States Headlines