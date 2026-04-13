تحذيرات من موجة حارة ورياح محملة بالأتربة.. والأرصاد تقدم نصائح هامة للمواطنين

تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر مع توقعات بتقلبات جوية حادة. تتضمن التحذيرات رياحًا مثيرة للأتربة، وفرص سقوط أمطار، وارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. تقدم الهيئة نصائح للمواطنين حول كيفية التعامل مع هذه الظروف الجوية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على نطاق واسع من المناطق، متوقعةً طقس ًا حارًا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مع تحول ال طقس إلى معتدل خلال الليل وفي الصباح الباكر. وأكدت الهيئة أن ذروة هذه الارتفاعات ستشهدها البلاد يومي الأربعاء والخميس الموافقين للخامس عشر والسادس عشر من شهر أبريل.

هذا التحذير يأتي في ظل تقلبات جوية حادة من المتوقع أن تشهدها البلاد، حيث من المنتظر أن تنشط الرياح بشكل ملحوظ يومي الخميس والجمعة على أغلب المناطق، مما سيؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وربما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق. بالإضافة إلى ذلك، حذرت الهيئة من احتمالية سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا خلال اليومين المذكورين على مناطق متفرقة من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. وتشير التوقعات إلى استمرار نشاط الرياح المحملة بالأتربة حتى يوم الأحد التاسع عشر من أبريل على نطاق واسع من البلاد. بناءً على التوقعات الجوية، يُنصح المواطنون بأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات اللازمة لتجنب أي مضاعفات صحية أو حوادث ناتجة عن هذه الظروف الجوية. في هذا السياق، قدمت الهيئة نصائح هامة للمواطنين، خاصةً أولئك الذين يعانون من الحساسية أو مشاكل في الجيوب الأنفية، بضرورة توخي الحذر عند الخروج من المنازل بسبب الأتربة العالقة والرمال المثارة في الجو. كما شددت الهيئة على أهمية متابعة التحديثات الدورية لخرائط الطقس والاطلاع على أحدث التوقعات الجوية للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة حول حالة الطقس. يمثل هذا التنبيه جزءًا من جهود الهيئة المستمرة لتقديم معلومات دقيقة وموثوقة للمواطنين، بهدف حمايتهم وتوعيتهم بأهمية الاستعداد والتكيف مع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد. و في سياق متصل، قدمت الهيئة بعض النصائح للمواطنين للاستعداد ليوم شم النسيم، و حثتهم على ضرورة تخفيف الملابس و عدم لبس الملابس الثقيلة نظرا لارتفاع درجات الحرارة المتوقع. أما فيما يتعلق بتوقعات درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد البلاد قفزة كبيرة في درجات الحرارة، خاصةً يوم الخميس، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري إلى 35 درجة مئوية، بينما ستسجل السواحل الشمالية 33 درجة مئوية قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي. وفي شمال الصعيد، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى ذروتها يوم الخميس وتبلغ 37 درجة مئوية، بينما ستشهد مناطق جنوب الصعيد نفس الدرجة خلال ذروة الموجة الحارة. هذه التوقعات تتطلب من المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وشرب كميات كافية من الماء، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، ووضع واقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الخارجية غير الضرورية خلال الفترة التي تشهد فيها البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ويفضل البقاء في أماكن جيدة التهوية وتكييف الهواء. في الختام، تؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أهمية التعاون بين المواطنين والجهات المعنية لضمان السلامة العامة والحد من تأثيرات التقلبات الجوية





طقس أرصاد جوية موجة حارة رياح أتربة أمطار درجات الحرارة تحذيرات مصر

