تحذيرات من طقس حار وشبورة مائية وأمطار رعدية في عدة مناطق

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية طقساً حاراً نهاراً وشبورة مائية في الصباح وأمطار رعدية في مناطق السلوم وسيوة ومطروح، مع نشاط للرياح وارتفاع في درجات الحرارة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية طقساً حاراً نهاراً على معظم الأنحاء، مع ارتفاع درجات ال حرارة بشكل ملحوظ، خاصة في جنوب الصعيد حيث سيكون الطقس شديد ال حرارة .

بينما يسود طقس مائل للبرودة إلى معتدل خلال ساعات الليل على أغلب المناطق. هذا التحول في درجات الحرارة يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة من كبار السن والأطفال، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال النهار. كما تنبه الهيئة إلى ضرورة شرب كميات كافية من الماء والسوائل للحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب الإصابة بضربة الشمس. وتؤكد الأرصاد الجوية على أهمية المتابعة المستمرة للتحديثات الجوية، خاصة مع التقلبات المحتملة في الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة.

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وصولاً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء. هذه الشبورة تقلل من الرؤية الأفقية، مما يستدعي القيادة بحذر شديد، وتخفيف السرعة، وتشغيل المصابيح الأمامية والخلفية، وترك مسافة آمنة بين المركبات. كما تحذر الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرق المبللة بسبب الشبورة، وتدعو السائقين إلى توخي الحذر الشديد وتجنب المناورات المفاجئة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في المساء، وقد تكون رعدية أحياناً على مناطق من السلوم وسيوة ومطروح على فترات متقطعة. وتترافق هذه الأمطار مع نشاط للرياح، مما يزيد من خطر تكون السيول في المناطق المنخفضة والوديان. كما تشير التوقعات إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والتربة على مناطق من السلوم وسيوة ومطروح على فترات متقطعة.

هذا النشاط للرياح يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل تثبيت الأجسام القابلة للطيران، وتجنب التواجد في المناطق المكشوفة، وإغلاق النوافذ والأبواب بإحكام. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي تتراوح بين معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية. في حين أن حالة البحر الأحمر معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وتدعو الأرصاد الجوية إلى توخي الحذر أثناء ممارسة الأنشطة البحرية، وتجنب الإبحار في حالة ارتفاع الأمواج واضطراب البحر. وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة على مختلف محافظات ومدن مصر اليوم





