تحذيرات صحية من فيروس هانتا: كيف ينتقل وما هي طرق الوقاية؟

تشرح الجهات الصحية مخاطر فيروس هانتا وطرق انتقاله، وتقدم إرشادات للوقاية من العدوى، خاصة عند التعامل مع أماكن ملوثة بفضلات القوارض.

حذّرت الجهات الصحية العامة من مخاطر الإصابة ب فيروس هانتا ، مؤكدة أن التعرض لمخلفات القوارض مثل البول أو الفضلات قد يُشكل خطرًا حقيقيًا على صحة الإنسان، خاصة أثناء تنظيف الأماكن المغلقة أو المهجورة.

ووفقًا لما نشرته هيئة الصحة العامة في مقاطعة لارامي، فإن العدوى تحدث غالبًا عند استنشاق جزيئات دقيقة ملوثة بالفيروس، والتي تنتشر في الهواء عند تحريك فضلات القوارض الجافة، وهي عملية تُعرف علميًا باسم الانتشار الهوائي. وأوضحت الجهات الصحية أن الفيروس ينتقل عبر عدة طرق، أبرزها استنشاق الهواء الملوث بفضلات أو بول القوارض، أو ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الفم أو الأنف، أو التعرض لعضات القوارض في حالات نادرة.

ويُعد مرض متلازمة فيروس هانتا الرئوية من أخطر المضاعفات، حيث قد يؤدي إلى مشاكل تنفسية حادة قد تصل إلى الوفاة. وتشير البيانات إلى أن بعض أنواع الفئران، مثل الفأر ذو الذيل الأبيض، تُعد الناقل الأساسي للفيروس في عدة مناطق، حيث تفرز الفيروس عبر اللعاب والبول والفضلات.

وقدمت السلطات الصحية مجموعة من النصائح المهمة لتقليل خطر الإصابة، أبرزها ارتداء قفازات واقية أثناء تنظيف الأماكن الملوثة، ورش الفضلات بمطهر أو محلول كلور قبل تنظيفها، وتجنب الكنس أو استخدام المكنسة الكهربائية قبل التعقيم، لتفادي انتشار الفيروس في الهواء، واستخدام مناديل ورقية للتخلص من الفضلات بشكل آمن، بالإضافة إلى تنظيف وتعقيم الأسطح والأرضيات جيدًا، وغسل الملابس الملوثة بماء ساخن ومنظف قوي. كما يُنصح بتهوية الأماكن المغلقة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة قبل بدء التنظيف، خاصة في المخازن أو المنازل غير المستخدمة لفترات طويلة.

وفي البيئات شديدة التلوث، يُفضل استخدام معدات حماية إضافية مثل الكمامات، والنظارات الواقية، والأحذية المطاطية، لتقليل خطر التعرض المباشر للفيروس





