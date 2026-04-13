تحذير هام من الأرصاد الجوية بشأن الشبورة المائية وارتفاع درجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تحذيراً لقائدي المركبات بسبب الشبورة المائية الكثيفة وارتفاع درجات الحرارة المتوقعة، مع تقديم نصائح السلامة.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تحذير اً هاماً لقائدي المركبات بشأن الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة، وذلك بسبب ظهور شبورة مائية كثيفة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية. ووفقاً للبيان الصادر عن الهيئة، من المتوقع أن تكون الشبورة المائية أكثر كثافة في عدة مناطق رئيسية، مما يستدعي اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة.

تشمل هذه المناطق الطرق الزراعية، خاصة في ساعات الصباح الباكر والمساء المتأخرة، بالإضافة إلى الطرق السريعة التي تربط بين المحافظات والمدن الكبرى، فضلاً عن المناطق القريبة من المسطحات المائية مثل ضفاف الأنهار والبحيرات والمناطق الساحلية. يجب على السائقين توخي الحذر الشديد والالتزام بقواعد السلامة المرورية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين. بالإضافة إلى تحذيرات الشبورة المائية، قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية معلومات حول تطورات درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم. تشير التوقعات إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد. من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة خلال النهار على السواحل الشمالية، بينما سيكون الطقس حاراً على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وصولاً إلى شمال الصعيد. أما في جنوب الصعيد، فمن المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة. تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى اليوم 28 درجة مئوية. هذا التنوع في الأحوال الجوية يتطلب من المواطنين والمقيمين في مصر متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة. لضمان سلامة الجميع، شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أهمية اتباع تعليمات السلامة المرورية أثناء القيادة في ظل ظروف الرؤية المنخفضة بسبب الشبورة المائية. تشمل هذه التعليمات تخفيف السرعة، وتشغيل الأضواء الأمامية والخلفية للمركبة، مع الحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات. يجب على السائقين تجنب التجاوزات غير الضرورية والتأكد من وضوح الرؤية قبل تغيير المسارات. كما يجب على المسافرين عبر الطرق السريعة متابعة التحديثات اللحظية لحالة الطقس والالتزام بتوجيهات رجال المرور المتواجدين على الطرق. من المهم أيضاً أن يكون السائقون على دراية بحالة مركباتهم، والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح والأضواء قبل الانطلاق في رحلاتهم. تهدف هذه الإجراءات الاحترازية إلى تقليل مخاطر الحوادث وضمان سلامة الجميع على الطرق في ظل هذه الظروف الجوية غير المستقرة





الشبورة المائية حالة الطقس تحذير درجات الحرارة السلامة المرورية

