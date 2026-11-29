الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من عدم استقرار طقس غدًا الإثنين 30 نوفمبر 2026، مع نشاط رياح وأمطار متفاوتة الشدة وارتفاع الأمواج على السواحل.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات بظروف جوية غير مستقرة تستمر خلال يوم غدٍ، الإثنين الموافق 30 نوفمبر 2026. تتركز هذه التحذيرات بشكل أساسي على المناطق الشمالية من البلاد، حيث من المتوقع أن تشهد تقلبات حادة في الأحوال الجوية تشمل هطول أمطار متفاوتة الكثافة وانخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة. كما تشير التوقعات إلى نشاط متزايد للرياح، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في العديد من المواقع الجغرافية المحددة.

تفاصيل شمولية لنطاق الأمطار المتوقعة

تحدد الهيئة نطاقاً جغرافياً محدداً لهطول الأمطار، حيث من المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية في بعض الأحيان على مناطق السلوم ومطروح والعلمين. كما تشمل الفرصة مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، حيث تتراوح الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة، مع إمكانية تغزير لها مساءً ومرافقتها بعواصف رعدية.

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تستمر هذه الظاهرة لتشمل مدن خليج العقبة وجنوب سيناء ومناطق متفرقة من محافظة البحر الأحمر. أما المناطق الأخرى مثل جنوب الوجه البحري ومدن القناة، فقد تمتد إليها فرصة أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30%. كما تتأثر القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بهذه الأمطار الخفيفة، مما يستدعي الحذر أثناء التنقل في هذه المناطق.

ظروف الرؤية والشبورة المائية الصباحية

على صعيد آخر، تتوقع الهيئة تكون شبورة مائية كثيفة أحياناً خلال الفترات الصباحية المبكرة. يمتد هذا التأثير من الساعة الثالثة حتى التاسعة صباحاً على الطرق المؤدية إلى شمال البلاد وخروجاً منها. تشمل هذه الطرق مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في الرؤية الأفقية.

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يتزامن ذلك مع نشاط للرياح تتراوح سرعاتها بين 30 و40 كيلومتراً في الساعة. وقد تصل هبات هذه الرياح إلى سرعة 55 كيلومتراً في الساعة، وهو ما يسبب إثارة الرمال والأتربة ويؤدي إلى تدني مستوى الرؤية بشكل إضافي في بعض المناطق المتضررة من هذه الظواهر.

تحذيرات الملاحة البحرية والظواهر المتطرفة

أصدرت الهيئة تحذيرات خاصة بشأن اضطراب حاد في الملاحة البحرية على سواحل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ. يصل ارتفاع الأمواج في هذه المناطق إلى ما بين مترين ونصف متر إلى 3.5 متر، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و60 كيلومتراً في الساعة.

كما حذرت الهيئة من احتمالية نشوء رياح قوية نتيجة للهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية. تشمل المخاطر الإضافية ضربات البرق وتساقط حبات البرد على بعض المناطق المتأثرة بالعواصف، مما يتطلب توخي الحذر الشديد من قبل المواطنين في المناطق الساحلية والداخلية على حد سواء.