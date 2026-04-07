تحذيرات من خطر استهداف المنشآت النووية الإيرانية: الأدهم يكشف التفاصيل

في مقابلة حصرية، يقدم الدكتور كريم الأدهم، الرئيس السابق لمركز الأمان النووي، تحليلًا مفصلًا للمخاطر المحتملة الناجمة عن استهداف المنشآت النووية الإيرانية، مع تسليط الضوء على أنواع المنشآت، الإجراءات الاحترازية، والتأثيرات المحتملة على المنطقة.

في مقابلة حصرية، سلط الدكتور كريم الأدهم ، الرئيس السابق لمركز الأمان النووي، الضوء على جوانب حيوية تتعلق ب البرنامج النووي ال إيران ي، مع التركيز على المخاطر المحتملة الناجمة عن استهداف المنشآت النووية . وأشار الأدهم إلى وجود نوعين من المنشآت النووية في إيران ، مؤكدًا على أهمية التمييز بينهما عند تقييم المخاطر. المنشآت الأولى، ذات الطابع الاستراتيجي، هي تلك المسؤولة عن تخصيب اليورانيوم، والتي تعتبرها أمريكا وإسرائيل أهدافًا رئيسية.

وخلال حديثه، استذكر الأدهم استهداف منشآت تخصيب اليورانيوم في أصفهان ونطنز وفوردو خلال حرب الاثني عشر يومًا في يونيو 2025، موضحًا أن هذه المنشآت تمثل عصب البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي فهي محور تركيز الجهود العسكرية. وأوضح أن الآثار الإشعاعية لهذه المنشآت تكون محلية في الغالب، على عكس الاعتقاد السائد بانتشار واسع النطاق. أما النوع الثاني من المنشآت النووية، فهو يشمل مفاعلات الطاقة، مثل محطة بوشهر. وأكد الأدهم أن استهداف هذه المفاعلات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مرتبطة بحجم الضربة والأجهزة المتضررة. وأضاف أن انتشار المواد المشعة في الجو، خاصة المواد المتطايرة، يتسبب في تلوث بيئي يتناقص تأثيره كلما ابتعدنا عن موقع الحادث. واستعرض الأدهم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسات الدولية، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتحديد مناطق طوارئ حول المنشآت النووية، بناءً على نسبة انتشار المواد المشعة واتجاه الرياح. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتضمن تطبيق تدابير خاصة في دائرة نصف قطرها 35 إلى 40 كيلومترًا، بما في ذلك توجيه السكان بالبقاء في منازلهم إلى حين زوال السحابة النووية. وفي حال استمرار الخطر، يتم النظر في إخلاء السكان وفق خطط معدة مسبقًا. وردًا على التساؤلات حول قدرة إيران على إدارة الأزمة في ظل غياب قيادة مركزية، أشار الأدهم إلى ضرورة وجود نظام مستقر وفعال لتنفيذ الإجراءات الضرورية. كما تطرق الأدهم إلى التأثيرات الصحية المحتملة، والتي تشمل استنشاق المواد المشعة أو تناول الأطعمة الملوثة، مما يستدعي مراقبة دقيقة. وأوضح أن هناك دائرة ثانية للرقابة، تهدف إلى فحص الأغذية المحلية للتأكد من خلوها من التلوث الإشعاعي، مشيرًا إلى أن هذه الدائرة قد تمتد حتى 300 كيلومتر حول المفاعل. وفي ختام حديثه، قلل الأدهم من احتمالية وقوع كارثة نووية واسعة النطاق في المنطقة العربية، مؤكدًا أن التأثيرات ستتركز بشكل رئيسي داخل الأراضي الإيرانية، مع الأخذ في الاعتبار اتجاهات الرياح وأبعاد المنطقة. وفي سياق آخر، تطرق الأدهم إلى كمية اليورانيوم المخصب لدى إيران، موضحًا أنها تبلغ 450 كيلوغرامًا، وهي كمية يسهل إخفاؤها ونقلها. وأكد على أهمية توفير الأمن لهذا اليورانيوم لتجنب استهدافه، مشددًا على أن تدميره في حال وقوعه سيقتصر على آثار محلية، مع احتمال ظهور آثار جانبية محدودة بسبب غاز الفلور. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الأدهم جوانب أخرى تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك التحديات التقنية والسياسية التي تواجهها إيران. كما سلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في مجال الأمن النووي، وأكد على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لضمان السلامة والأمان. وفي سياق متصل، تطرق إلى أهمية متابعة التطورات في هذا المجال، نظرًا لتأثيرها المحتمل على الأمن الإقليمي والعالمي. وأخيرًا، أشار إلى ضرورة التوعية بمخاطر الأسلحة النووية وأهمية السعي نحو نزع السلاح النووي العالمي





إيران البرنامج النووي المنشآت النووية كريم الأدهم بوشهر التلوث الإشعاعي الأمن النووي

