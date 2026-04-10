تحذيرات من كارثة إنسانية في لبنان وتصاعد التوتر الإقليمي

تحذيرات من الصليب الأحمر الألماني بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في لبنان نتيجة الهجمات الإسرائيلية المكثفة، مع تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة و تداعياتها. كما تتناول تصريحات حول رؤية العالم لإسرائيل، وتطورات أخرى في المنطقة، بما في ذلك استطلاعات الرأي والتوترات مع إيران.

تحذير من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في لبنان ، في ظل استمرار التصعيد العسكري والتوترات المتصاعدة. حذر الصليب الأحمر الألماني من تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد، مشيراً إلى تدهور سريع في الظروف المعيشية والصحية. صرح رئيس الصليب الأحمر الألماني، هيرمان جروه، في تصريحات صحفية بأن المستشفيات تعاني من اكتظاظ شديد نتيجة الأعداد المتزايدة من الجرحى، معرباً عن قلقه من نقص محتمل في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، إذا ما استمرت الهجمات.

وأضاف جروه أن الوضع الإنساني في لبنان وصل إلى مستويات مقلقة، حيث تعرضت مناطق مأهولة بالسكان للقصف المكثف في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية. ودعا إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وشدد على ضرورة حماية المرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي، وتوفير الحماية للمدنيين. وأشار إلى مقتل عاملين في المجال الإنساني خلال الصراع الدائر، بمن فيهم أحد أفراد الصليب الأحمر اللبناني، مما يضاعف من حجم المأساة الإنسانية. وفقاً للسلطات اللبنانية، أسفرت الهجمات الإسرائيلية المكثفة التي شُنت في الآونة الأخيرة عن استشهاد المئات، بمن فيهم أطفال ونساء، في عدة مناطق في لبنان. في المقابل، ادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن الهجمات استهدفت قيادات عسكرية تابعة لحزب الله وبنية تحتية عسكرية. في سياق متصل، أشارت صحفية أمريكية إلى أن العالم بدأ يرى إسرائيل على حقيقتها، مؤكدة على ضرورة عزلها دولياً. في سياق آخر، كشف استطلاع رأي إسرائيلي عن أن نسبة كبيرة من الإسرائيليين (46%) يرون أن تل أبيب وواشنطن لم تحققان الانتصار المأمول في الحرب على إيران. في جانب آخر، أعلنت إيران عن إمكانية مرور السفن الأمريكية عبر مضيق هرمز، بشرط عدم اتخاذ أي إجراءات عدائية. بالإضافة إلى ذلك، أقر رئيس الوزراء اللبناني قراراً بتمديد ساعات عمل المحلات والمطاعم حتى الساعة 11 مساءً. وفي سياق آخر، يشهد قطاع الآثار الغارقة في المنطقة العربية هيمنة أجنبية، مع تساؤلات حول كيفية الحفاظ على التراث الثقافي. تم طرح هذا الموضوع للنقاش، مع التركيز على أهمية استعادة السيطرة المحلية على عمليات البحث والتنقيب، وحماية المواقع الأثرية الغارقة من النهب والتدمير. كما تثار تساؤلات حول كيفية تمكين الكفاءات المحلية وتدريبها للقيام بدور قيادي في هذا المجال، وضرورة وضع قوانين وتشريعات صارمة لحماية التراث المغمور بالمياه. بالإضافة إلى ذلك، أُحييت الذكرى السنوية لميلاد الفنان المصري العالمي عمر الشريف، حيث استعرضت مسيرته الفنية الحافلة، بدءاً من مسرح المدرسة وصولاً إلى العالمية، مع تسليط الضوء على إنجازاته ومساهماته في السينما العالمية.





