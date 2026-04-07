تحذيرات من ركود تضخمي في بريطانيا وسط توترات الشرق الأوسط

تحذر المؤشرات الاقتصادية في بريطانيا من خطر الركود التضخمي مع تباطؤ النمو وارتفاع التكاليف، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أكد مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن أن إيران تتخذ مضيق هرمز رهينة لها، موضحًا أن غلق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة له تبعيات خطيرة على ال اقتصاد العالمي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. هذا التصريح يأتي في سياق تصاعد القلق الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية. يعتبر مضيق هرمز ممرًا حيويًا لشحن النفط والغاز، وأي إغلاق له قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتدهور الأوضاع ال اقتصاد ية في العديد من الدول.

هذه التطورات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تحديات كبيرة، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي بشكل عام، ويضع عبئًا إضافيًا على صانعي السياسات في المملكة المتحدة.\كشف مسح حديث عن تباطؤ حاد في نمو القطاع الخاص في بريطانيا خلال الشهر الأول من الحرب في إيران، مما ينذر بزيادة مخاطر الدخول في حالة 'ركود تضخمي'. تراجع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن 'إس آند بي جلوبال' إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، مما يشير إلى حالة من الجمود الاقتصادي. ويعكس هذا التراجع تدهورًا في قطاع الخدمات الذي سجل أضعف معدل نمو وأسرع وتيرة لارتفاع تكاليف المدخلات خلال الأشهر الأخيرة. هذا التدهور يتزامن مع انخفاض في إنفاق المستهلكين والشركات بسبب الصراع في الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى تراجع الطلب وتباطؤ النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يشير المسح إلى تراجع في حجم الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات، وانخفاض مبيعات التصدير لأول مرة هذا العام، مما يلقي بظلال قاتمة على آفاق الاقتصاد البريطاني. يواجه الاقتصاد البريطاني بالفعل تباطؤًا في النمو الفصلي، مما يزيد من المخاوف بشأن احتمالية الركود.\تحذر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن بريطانيا تتجه نحو 'ركود تضخمي'، حتى في حالة انتهاء الصراع قريبًا. وتشير هذه التحذيرات إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، إلى جانب ارتفاع الأجور، يضغط على الشركات والمستهلكين، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم في آن واحد. أشار المسح إلى أن العديد من الشركات تواجه صعوبات في التعامل مع ارتفاع تكاليف التشغيل، حيث يحاول الموردون تمرير زيادات الأسعار نتيجة للحرب. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد المحللون أن على بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وزيادة الضغط على الشركات والأسر. هذه العوامل مجتمعة تجعل من الصعب على الاقتصاد البريطاني التعافي، وتزيد من احتمالية الدخول في فترة ركود طويلة الأمد. تبرز هذه التطورات الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما في ذلك التضخم والتباطؤ الاقتصادي وتأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

بريطانيا ركود تضخمي اقتصاد الشرق الأوسط مضيق هرمز

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين