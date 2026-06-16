تحذيرات من استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم في غش عصير القصب وتأثيراته الصحية الخطيرة

يحقق خبراء سلامة الغذاء في warnings بشأن استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في غش عصير القصب، مشيرين إلى مخاطرها على الحمض النووي وارتباطها بأنواع السرطان، وكيفية تمييز العصير الطبيعي عن المغشوش.

يتابع المواطنون خلال الفترة الأخيرة باهتمام كبير ما يتم تداوله بشأن عصير القصب المغشوش، والتحذيرات المتعلقة باستخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في بعض المنتجات الغذائية، ومدى تأثيرها على صحة المستهلكين.

أثارت هذه القضية حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، خاصة مع انتشار معلومات متباينة حول مخاطر هذه المادة وإمكانية استخدامها في غش عصير القصب. وفي هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن حقيقة هذه التحذيرات، وكيف يمكن التمييز بين عصير القصب الطبيعي والمنتجات المغشوشة. وقد أكدت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء السابقة بنقابة الأطباء البيطريين، أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ليست جديدة، وهي مادة تدخل في صناعات متعددة، منها تبييض الحلاوة الطحينية ومبيضات القهوة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية إن المادة تباع في جروبات الكيماويات بسعر يتراوح بين 150 و400 جنيه للكيلو حسب درجة النقاء. وأضافت أن بائعي عصير القصب يستخدمون هذه المادة لتغطية علامات التأكسد، فعصير القصب الطبيعي يتأكسد ويتحول للون البني الغامق خلال 10 دقائق. موضحة أن المادة تعمل على تبييض أو تغطية علامات التأكسد، ولونها أبيض عاتم فتُخلي العصير يفضل فترة طويله بنفس اللون، والمستخدم مش هيعرف إن العصير قديم.

شدّدت الدكتورة شيرين على أن أخطر ضرر لهذه المادة هو التسمم الجيني وتأثيراتها الضارة على الحمض النووي DNA، نتيجة جزيئاتها النانوية متناهية الصغر، ولها تأثير تراكمي على المدى البعيد. وأكدت أن استخدام المادة مجرّم قانونًا، وجهاز حماية المستهلك ضبط محلات في القليوبية، مطالبة بتكثيف الحملات الرقابية لتشمل عينة ممثلة من جميع المحافظات.

من جانبه، أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تعتبر مكونًا رئيسيًا في بعض الأدوية والأقراص الدوائية، لكن بنسب ضئيلة جدًا. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر استخدامها في الأغذية بشكل نهائي، بينما لا تزال تُستخدم في بعض الأدوية الملونة. وقال إن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تساعد في الحفاظ على شكل القرص الدوائي وحمايته، خاصة إذا كانت المادة الفعالة تتأثر بالضوء.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسمح باستخدامها بنسب محدودة لا تتجاوز 1% في بعض التطبيقات. وأكد أن استخدامها في عصير القصب قد يسبب مشكلات صحية، خاصة أن من يلجأون إلى إضافتها لا يلتزمون عادةً بنسب أو ضوابط محددة. وأشار إلى أن من العلامات التي قد تساعد المستهلك على اكتشاف غش عصير القصب هي أن يكون العصير خاليًا من الرغوة الطبيعية، أو أن يحتفظ بلونه لفترة طويلة بصورة غير معتادة.

وتابع أن ابتلاع كميات من المادة قد يتسبب في بعض المشكلات بالمعدة والجهاز الهضمي، وقد يتسبب في سرطان، لأنه يدخل في الخلايا، مؤكدًا وجود مواد بديلة أكثر أمانًا يمكن استخدامها في الصناعات الغذائية. فيما وجه حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، الشكر إلى جميع الجهات الرقابية، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، لما تقوم به من جهود للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من الغش.

وقال إن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تُستخدم في الدهانات، ودخلت في الصناعات الغذائية منذ عام 1966 في أمريكا، ولكن استخدامها يكون بنسب محددة. وأضاف أن المادة تُستخدم في بعض الأغذية ذات اللون الأبيض، وقد تُستخدم في منتجات الألبان والحلاوة وعصير القصب. وأوضح أن استخدام المادة غير مُرخَّص بها بشكل عشوائي في مصر، وأن هذه المادة، عند إضافتها إلى عصير القصب، تجعله أبيض اللون ولا يتغير لونه.

وتابع أن العصير الذي يتغير لونه يكون سليمًا، أما إذا أُضيفت إليه كمية من هذه المادة فإنه يصبح أبيض اللون ولا يتغير لونه. وأشار إلى أن سعر الكيلوجرام من المادة منخفض جدًا، إذ يبلغ نحو 140 جنيهًا، وهي متوافرة لأنها تستخدم في الدهانات ومستحضرات التجميل





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عصير القصب ثاني أكسيد التيتانيوم غش غذائي سلامة الغذاء حماية المستهلك

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