تحذير من التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية: أضرارها على صحة العين ووصفات الحماية

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فترات التعرض للشمس، يحذر الخبراء من أن التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية دون حماية مناسبة قد يزيد خطر الإصابة بمشكلات خطيرة، مثل المياه البيضاء وأمراض الشبكية، إلى جانب التهابات مؤلمة تصيب العين مباشرة. كما ترتبط الأشعة فوق البنفسجية بزيادة احتمالات الإصابة بالمياه البيضاء في سن مبكرة، إضافة إلى التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

لحماية العين من أشعة الشمس الضارة، يجب ارتداء نظارات شمسية ذات جودة جيدة ومزودة بحماية حقيقية من الأشعة فوق البنفسجية، ويمكن تعزيز الحماية من خلال ارتداء القبعات. يجب مراجعة طبيب العيون عند ظهور أعراض مثل الاحمرار أو الألم أو الحساسية الشديدة للضوء أو تشوش الرؤية، حتى لو كانت الأعراض مؤقتة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات دورية للعين كل عامين تقريبا، لأن الفحص المنتظم قد يساعد على اكتشاف مشكلات العين والأمراض المرتبطة بها في مراحل مبكرة قبل تطورها





