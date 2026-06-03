تحذير عاجل من المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين من صفحات الغش الإلكتروني قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

حذر المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية من الانسياق وراء صفحات وجروبات الغش الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الصفحات أدوات للنصب والاحتيال تهدف إلى إثارة البلبلة وتدمير مبدأ تكافؤ الفرص. شدد البيان على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم، بما في ذلك حظر دخول الهواتف المحمولة وأي أجهزة إلكترونية إلى لجان الامتحانات، وقطع بدء إجراءات قانونية صارمة ضد محاولات الغش. كما طالب البيان بالحضور المبكر لمقرات اللجان لضمان الهدوء والاستقرار.

حذر المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية من خطورة الانسياق وراء صفحات وجروبات الغش الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي. وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين في بيان رسمي أن هذه الصفحات ما هي إلا أدوات للنصب والاحتيال تبتز أولياء الأمور مادياً وتشتت انتباه الطلاب ذهنياً، مشدداً على أن ادعاءات هذه الصفحات بقدرتها على تسريب الامتحانات أو تعديل الدرجات هي أوهام لا أساس لها من الصحة وتهدف فقط إلى إثارة البلبلة وتدمير مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأهاب رئيس المجلس بأولياء الأمور والطلاب ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنظيم العملية الامتحانية، والتي تشمل حظراً تاماً للهواتف المحمولة، حيث يمنع منعاً باتاً دخول الطلاب أو الملاحظين بالهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية (سماعات، ساعات ذكية) داخل اللجان، حتى لو كانت مغلقة. وشدد رئيس المجلس على ضرورة تجنب الشغب ومحاولات الغش، مؤكداً أن أي محاولة للغش أو تسهيله ستواجه بإجراءات قانونية صارمة تصل إلى إلغاء امتحان الطالب في المادة أو العام الدراسي كاملاً.

وطالب رئيس المجلس بضرورة الالتزام بالوقت، موضحاً أن الحضور المبكر بمقر اللجان الامتحانية لضمان الهدوء والاستقرار قبل بدء الوقت الأصلي للامتحان. واختتم رئيس المجلس بيانه بتقديم خالص تمنياته لجميع أبنائه الطلاب وبناته الطالبات بالنجاح والتوفيق والسداد، مؤكداً أن جهودهم المخلصة هي السبيل الوحيد لبناء مستقبل مشرق لهم ولوطنهم الغالي مصر.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني في محافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات غداً الخميس 4 يونيو 2026 بينما توجد محافظات أخرى تبدأ امتحاناتها السبت، وذلك حسب الجدول المُعلن في كل محافظة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الغش الإلكتروني امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين وزارة التربية والتعليم تعليمات الامتحانات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم لجوء الأجانب بمصرنشرت الجريدة الرسمية في عددها 21 الصادر بتاريخ 21 مايو 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1568 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء

Read more »

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى 22.9 مليار دولار وخطة استثمارية بقيمة 3.7 تريليون جنيهالبنك المركزي يكشف عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي إلى 22.9 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، ووزارة التخطيط تعلن عن خطة العام المالي 2026/2027 باستثمارات مستهدفة تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

Read more »

قبل انطلاق امتحانات «الإعدادية».. 7 سنوات حبس وغرامة 200 ألف لهؤلاء المخالفينساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 وفي السطور الآتية عقوبة الغش واصطحاب الهاتف المحمول ومخالفات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 - الوطن

Read more »

كانافارو يعلن قائمة أوزبكستان لكأس العالم 2026أعلن فابيو كانافارو، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان قائمة فريقه التي تخوض كأس العالم 2026. وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم 2026، مع المكسيك، وكن

Read more »

بمشاركة 50 دولة..مصر تُشارك بمعرض سياحي دولي بشنجهاي الصينيةوزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي itb china 2026 بجمهورية الصين الشعبية - الوطن

Read more »

مسئول بالتنمية المحلية: تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تتجاوز 400 مليار جنيهنشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م

Read more »