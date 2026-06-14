تحذيرات حكومية صارمة قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026.. عقوبات تصل للسجن والحرمان من الامتحان

تطلق مديريات التربية والتعليم تحذيرات لجميع الطلاب والمراقبين من ارتكاب المخالفات خلال امتحانات الثانوية العامة 2026، مع توضيح العقوبات القانونية والتربوية المترتبة على الغش وحيازة الأجهزة الإلكترونية، وجدولة الامتحانات准备ction.

أصدرت مديريات التربية وال تعليم في جميع المحافظات تحذيرات شديدة للطل المراقبين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2026 التي ستبدأ بعد أيام، من ارتكاب أي مخالفات قد تعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الرادعة التي تصل إلى السجن والغرامة المالية الكبيرة، وذلك وفقاً لأحكام ال قانون رقم 205 لسنة 2020 .

وتشدد السلطات التعليمية على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات辟pecial تجنب حيازة الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة داخل قاعات الامتحانات، حيث أن هذه التصرفات تعتبر مخالفات جنائية قد تؤدي إلى إلغاء الامتحان والحرمان من أدائه Welsh اعتبار الطالب راسباً، أو فرض عقوبات سجنية وغرامات مالية كبيرة على المخالفين. وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2026 يوم الأحد 21 يونيو بمادتين غير مضافتين للمجموع وهما التربية الدينية والتربية الوطنية، وتستمر حتى نهاية يوليو، وتشمل المواد الأساسية والمضافة للمجموع بدءاً من الثلاثاء 23 يونيو.

وقد نشرت جريدة "الوطن" الجدول كاملاً لمواد الامتحان للنظامين القديم والجديد ولشعبتي العلمي والأدبي، إضافة إلى جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2026. تحتوي المنظومة القانونية المنظمة لامتحانات الثانوية العامة على Definitions صارمة للغش ومخالفاته jawab several أنواع من العقوبات分为 جنائية وإدارية.

فمن الناحية الجنائية يعاقب القانون بالسجن المشدد من سنتين إلى سبع سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، كل من قام بطباعة أو نشر أو تسريب أسئلة الامتحانات أو أجوبتها عبر مجموعات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء قبل أو أثناء عقد اللجان. كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، من尝试 البدء في تصوير أو نشر أسئلة الامتحان أو المساعدة في إنشاء مجموعات وقنوات للغش دون إتمام الفعل.

أما العقوبات الإدارية والتربوية فهي تختلف حسب درجة المخالفة. فإذا ثبت حيازة الطالب لهاتف محمول أو أي جهاز إلكتروني حديث داخل اللجنة واستخدامه في الغش، أو كتابة عبارات بذيئة أو تلميحات دينية أو سياسية على ورقة الإجابة، أو تمزيق الورقة أو تهريبها، يُعتبر الطالب راسباً ويعاقب بإلغاء امتحانه في جميع المواد والحرمان من أداء امتحانات العام كاملاً أو عامين متتاليين.

أما إذا ارتكب غشاً تقليدياً مثل الكتابة على الملابس أو المقعود أو محاولة تخريب أثاث اللجنة، فيُلغى امتحانه في المادة التي أدّاها فقط ويُسمح له بإعادة الامتحان في الدور الثاني بدرجته الفعلية. في نفس السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط الاعتذار عن عدم مراقبة امتحانات الثانوية العامة، حيث تطلب من المراقبين تقديم أعذار مقبولة قبل بدء الامتحانات بعدة أيام، مع تقديم المستندات المطلوبة التي تثبت صحة العذر.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها المديريات التعليمية لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وشفاف، وحماية rates العملية من أي محاولات للغش أو التسريب. كما أكدت الوزارة على أهمية التزام جميع الأطراف بالتعليمات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو محاولات الغش الإلكترونية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على المستوى القانوني والمستقبل الأكاديمي للطلبة.

وتحرص الوزارة على تطبيق القانون بحزم مع توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة لجميع الطلاب، مع نشر الجداول والتفاصيل كاملة للطلاب وأولياء الأمور عبر official المنصات الإعلامية





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