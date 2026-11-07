تحذيرات طبية من مبيضات القهوة الصناعية وتأثيرها على الصحة

أطباء الأورام يحذرون من الإفراط في مبيضات القهوة المحتوية على زيوت مهدرجة وسكريات مضافة وارتباطها بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطانات المزمنة.

حذرت الدكتورة أسماء ديلاواري ، الطبيبة المتخصصّة في أمراض الأورام والمديرة الطبية في مركز تايم كير، من الاعتماد المتكرر على مبيضات القهوة ، خاصة الأنواع غير المصنعة من الألبان، مشيرة إلى أنها قد تحتوي على مكونات ضارة مثل الزيوت المهدرجة و السكريات المضافة والمحليات الصناعية. وأشارت إلى أن هذه المنتجات ليست من الخيارات الغذائية المفضلة للاستهلاك المنتظم، رغم أنها لا تُصنف في حد ذاتها كمصدر رئيسي للخطر الصحي المباشر.

المخاطر الصحية لمكونات مبيضات القهوة

أكد الدكتور جيتيش جوشي، طبيب الأورام وأمراض الدم بمستشفيات هيوستن ميثوديست كلير ليك، عدم وجود أدلة علمية قوية تثبت أن مبيضات القهوة أو المحليات الصناعية تسبب السرطان بصورة مباشرة، لكنه لفت إلى مخاوف مرتبطة بمكونات معينة. وأوضح أن الدهون المتحولة، التي كانت تدخل في تركيب بعض أنواع مبيضات القهوة القديمة، ترتبط بأضرار صحية معروفة أبرزها زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

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كما أشار الدكتور جيتيش جوشي إلى وجود أبحاث ربطت استهلاك الدهون المتحولة بزيادة طفيفة في احتمالات الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون والمستقيم. وبيّن أن المشكلة الأوسع تتمثل في الاعتماد المستمر على الأطعمة فائقة المعالجة والغنية بالسكريات، وليس في تناول منتج واحد بعينه، مشيرًا إلى أن الأنظمة الغذائية التي تعتمد بكثرة على هذه المنتجات ارتبطت بزيادة مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم والثدي.

بدائل صحية وأنماط غذائية أكثر أمانا

بالنسبة للأشخاص الذين لا يفضلون تناول القهوة سادة، توجد مجموعة من البدائل التي يمكن استخدامها بدلًا من مبيضات القهوة التجارية، ومن أبرزها حليب اللوز أو الشوفان، بشرط اختيار الأنواع التي تحتوي على كميات أقل من السكريات والزيوت المضافة. أما محبو القهوة السوداء، فيمكنهم الاستمرار في تناولها دون إضافات، إذ تشير بعض الدراسات إلى وجود ارتباط بين استهلاك القهوة وانخفاض مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

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وأوصت الدكتورة أسماء ديلاواري بالحد من تناول المشروبات الغازية، سواء العادية أو الخالية من السكر، مع التأكيد على أهمية عدم الاعتماد عليها بصورة منتظمة. وشددت الطبيبة على أن الاهتمام بالتغذية يبدأ من اختيار الأطعمة الطبيعية والأقل معالجة، والابتعاد قدر الإمكان عن المنتجات التي تحتوي على كميات كبيرة من الإضافات الصناعية والسكريات.

مخاطر اللحوم المصنعة والمشروبات المحلاة

حددت الأطباء مجموعة أخرى من المنتجات التي يُنصح بتقليل استهلاكها ضمن النظام الغذائي اليومي لما يرتبط بها من مخاطر صحية، وتشمل هذه المنتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق والسجق واللانشون واللحوم الباردة، بالإضافة إلى الإفراط في تناول اللحوم الحمراء. كما شمل التحذير المشروبات الكحولية والمشروبات المحلاة بالسكر، التي ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بسرطانات القولون والمستقيم والثدي والكبد والمريء وسرطانات الرأس والرقبة.

وشددت التوصيات الصحية على أهمية ممارسة النشاط البدني بانتظام والحصول على ساعات نوم كافية كعادات تساعد على دعم الصحة العامة. كما نصحت بالابتعاد عن التدخين والكحول واتباع نظام غذائي متوازن، لضمان تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالعادات الغذائية الخاطئة والمكونات الصناعية الضارة.