تحذيرات من تفشي إيبولا في الكونغو وإجراءات احترازية في مصر

يشهد العالم قلقاً متزايداً بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، مع تأكيد مصر على عدم تسجيل أي إصابة واتخاذها إجراءات وقائية مشددة. خبراء يوضحون طرق انتقال الفيروس وأعراضه وسبل الوقاية.

تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشياً جديداً ل فيروس إيبولا ، مما أثار قلقاً دولياً واسعاً نظراً لخطورة هذا ال فيروس وسرعة انتشاره في ظل غياب اللقاحات الفعالة لجميع سلالاته.

وقد حذرت منظمة أطباء بلا حدود من الانتشار السريع للمرض، داعية إلى تعزيز أنظمة الرصد الصحي والاستجابة السريعة لمنع تحول التفشي إلى وباء إقليمي. في الوقت نفسه، أكدت تايلاند عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس، نافية الأنباء المتداولة حول وصوله إلى أراضيها. كما شددت الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية على أن التشخيص المبكر والعلاج المضاد للفيروسات يمكن أن يقللا من خطورة المرض، خاصة في المناطق الموبوءة.

أما في مصر، فقد أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن البلاد لم تسجل أي حالات إصابة بإيبولا حتى الآن، مشيراً إلى أن الوضع الصحي مطمئن تماماً. وأوضح أن أجهزة الترصد الوبائي تعمل على مدار الساعة في جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية، لرصد أي حالات مشتبه بها واتخاذ الإجراءات الفورية للعزل والعلاج. وأضاف أن مصر تمتلك منظومة متطورة للرصد الصحي استفادت من خبرات جائحة كورونا، مما يمكنها من التعامل مع أي طارئ صحي بكفاءة.

ونوه تاج الدين إلى أن نسب الوفيات الناجمة عن إيبولا قد تصل إلى 50% في بعض المناطق الأفريقية، مما يستدعي اليقظة الدائمة. من جانبه، أوضح الدكتور حازم غنيم، الأستاذ المشارك بقسم الأمراض المعدية في كلية الطب بأوهايو بالولايات المتحدة، أن فيروس إيبولا لا ينتشر بسهولة مثل الفيروسات التنفسية، إذ تنتقل العدوى غالباً عبر المخالطة المباشرة للمصابين أو ملامسة سوائل الجسم الملوثة، مثل الدم والقيء والإسهال.

وأشار إلى أن أعراضه المبكرة تشبه أعراض الإنفلونزا، كارتفاع الحرارة والإرهاق وآلام العضلات، مما يجعل تتبع تاريخ السفر أمراً حيوياً للكشف المبكر. وشدد غنيم على ضرورة الالتزام بإجراءات النظافة الشخصية وتجنب مخالطة المصابين، والإبلاغ الفوري عن أي أعراض تظهر بعد العودة من مناطق التفشي. وفي السياق ذاته، قدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، نصائح مهمة للمواطنين.

وأكد أن فيروس إيبولا يتميز بقدرته على الانتقال من إنسان إلى آخر بسرعة كبيرة، حتى بعد وفاة المصاب، إذ تبقى الجثة معدية لمدة معينة. ولفت إلى أن الفرق بين إيبولا وفيروس هانتا يكمن في أن الأول ينتقل بين البشر بسهولة، بينما الثاني ينتقل من الفئران إلى الإنسان فقط. وأضاف أنه لا يوجد لقاح شامل لجميع سلالات إيبولا، وأن السلالة المنتشرة حالياً في الكونغو ليس لها لقاح معتمد.

وشدد على أن العلاج يعتمد على دعم المناعة وتعويض السوائل لمواجهة أعراض الجفاف الحاد، مشيراً إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة. إجمالاً، تبقى الوقاية أفضل استراتيجية لمواجهة هذا الفيروس القاتل، عبر تعزيز أنظمة الصحة العامة ورفع مستوى الوعي المجتمعي. وتواصل مصر تطبيق إجراءات الحجر الصحي والمراقبة الدقيقة للقادمين من الدول الموبوءة، تحسباً لأي تطورات. ويؤكد الخبراء أن التعاون الدولي والتنسيق بين الهيئات الصحية أمر ضروري لاحتواء التفشي الحالي ومنع انتشاره إلى مناطق جديدة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيبولا الكونغو فيروس صحة وقاية

United States Latest News, United States Headlines