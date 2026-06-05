تحذير من موجة حارة شديدة تضرب مصر اليوم وغداً والأرصاد تكشف تفاصيل الظواهر الجوية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من موجة شديدة الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية وأمطار خفيفة في الوادي الجديد، ونشاط رياح على البحر الأحمر. ذروة الموجة اليوم وغداً، ثم انخفاض تدريجي الأحد.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة تضرب معظم أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة، مع توقعات بظواهر جوية متباينة تؤثر على حركة الطرق والملاحة.

وأوضحت الهيئة في بيانها الرسمي أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب المناطق، بينما يكون حاراً على السواحل الشمالية، وتكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. وتشمل الظواهر الجوية المتوقعة تشكل شبورة مائية صباحية على طرق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية في محافظة الوادي الجديد بنسبة حدوث تصل إلى 20%، بالإضافة إلى نشاط رياح على البحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب في حركة الأمواج بارتفاع يصل إلى مترين ونصف المتر.

وتستمر الموجة الحارة حتى غد السبت، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي مع بداية الأسبوع المقبل. تؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن ذروة الموجة الحارة ستكون اليوم وغداً، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى ارتفاعاً ملحوظاً يتجاوز المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية. وتشير التوقعات إلى أن القاهرة الكبرى ستشهد درجة حرارة عظمى تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية، بينما تسجل جنوب الصعيد درجات حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية.

وتنصح الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الظهر وحتى العصر، وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. كما تحذر من ترك الأطفال أو كبار السن في السيارات المغلقة تحت أشعة الشمس المباشرة. وفيما يتعلق بالحالة البحرية، أشارت الهيئة إلى أن البحر المتوسط سيكون خفيفاً إلى معتدلاً مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.25 و1.75 متر، ورياح شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فسيكون معتدلاً إلى مضطرباً بارتفاع أمواج يصل إلى 2.5 متر، مع رياح شمالية غربية. وتحذر الهيئة من نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على مناطق من البحر الأحمر، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية. وتناشد قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بالشبورة المائية صباحاً، والالتزام بالسرعة المحددة. وتتابع الهيئة تطورات الطقس لحظة بلحظة وستصدر بيانات محدثة إذا لزم الأمر.

وتختتم الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها بالتأكيد على أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة مع استمرار التقلبات الجوية في فصل الصيف. وتشير إلى أن الظواهر الجوية المتوقعة تشمل أيضاً فرصة لتكون السحب الرعدية على بعض المناطق الداخلية، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. وتوصي الهيئة بعدم التردد في الاتصال بخدمة الطوارئ في حالة حدوث أي طارئ. مع توقعات بانحسار الموجة الحارة تدريجياً اعتباراً من الأحد المقبل، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

موجة حارة الأرصاد الجوية طقس تحذيرات مصر

United States Latest News, United States Headlines