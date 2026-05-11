تحذيرات من فخ التبرعات الوهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي

الإعلامي محمد خير يكشف أساليب النصب عبر فيسبوك تحت ستار الأعمال الخيرية ويدعو للتعامل فقط مع الحسابات البنكية الرسمية المعتمدة.

في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وتحولها إلى ساحات للتفاعل اليومي، ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تستهدف استغلال عواطف المواطنين ورغبتهم في فعل الخير، حيث أطلق الإعلامي محمد خير تحذيراً شديد اللهجة من تزايد وتيرة الإعلانات والصفحات المضللة التي تروج لحملات تبرع وهمية.

وخلال برنامجه المصري أفندي الذي يبث عبر قناة الشمس، سلط خير الضوء على أساليب الاحتيال المتبعة عبر منصة فيسبوك، حيث يتم استدراج الناس من خلال دعوات للتبرع لمشاريع إنسانية جذابة مثل زراعة النخيل، أو حفر الآبار في المناطق المحتاجة، أو إنشاء سبل للمياه، وهي مسميات تلامس الجانب الروحاني والإنساني لدى المتبرعين، لكنها في الحقيقة تخفي وراءها عمليات نصب منظمة تفتقر إلى أي سند قانوني أو بيانات رسمية واضحة تضمن وصول هذه الأموال إلى مستحقيها الحقيقيين. ولكشف زيف هذه الادعاءات، قام فريق إعداد البرنامج بإجراء تجربة عملية من خلال التواصل مع الأرقام المعلنة في تلك الإعلانات، والتي زعمت أنها تابعة لجمعيات أهلية معتمدة ومسجلة رسمياً لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

وكانت المفاجأة الصادمة أن القائمين على هذه الصفحات طلبوا من المتبرعين تحويل المبالغ المالية عبر محافظ إلكترونية مرتبطة بأرقام هواتف شخصية، وهو أمر يتنافى تماماً مع كافة القوانين واللوائح المنظمة للعمل الأهلي في مصر. وأوضح الإعلامي أن الجهات الخيرية الكبرى والمستشفيات الموثوقة تتبع بروتوكولات مالية صارمة، حيث يكون التبرع حصرياً عبر حسابات بنكية رسمية تحمل اسم المؤسسة، مما يضمن توثيق كل مليم يدخل إلى الخزينة ويجعله خاضعاً للرقابة المالية والتدقيق المحاسبي، بينما تحويل الأموال إلى محافظ شخصية يعني ضياع الحقوق تماماً وعدم وجود أي ضمانة قانونية لاسترداد الأموال أو التأكد من صرفها في الغرض المعلن عنه.

ومن الناحية القانونية والإجرائية، أكد محمد خير أن وزارة التضامن الاجتماعي تشرف على عشرات الآلاف من الجمعيات الأهلية المسجلة، ولكن هذه الجمعيات لا تملك الحق في جمع التبرعات إلا بعد استيفاء شروط قانونية دقيقة والحصول على تصاريح رسمية مسبقة. كما يشترط القانون فتح حسابات بنكية باسم الجمعية وليس باسم أفراد، وذلك لتمكين الجهات الرقابية من مراجعة حركة الأموال الداخلة والخارجة، وهو ما يحقق مبدأ الشفافية المطلقة ويحمي المتبرعين من الوقوع في فخاخ المحتالين.

إن الاعتماد على المحافظ الإلكترونية الشخصية في جمع التبرعات يعد مؤشراً أحمر يدعو للشك الفوري، لأن هذه الوسيلة تهدف أساساً إلى إخفاء هوية المستلم الحقيقية وتصعيب عملية تتبع الأموال من قبل الجهات الأمنية والرقابية. وفي ختام تحذيراته، وجه الإعلامي محمد خير نداءً عاجلاً إلى وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة تشديد الرقابة على المحتوى الإعلاني المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وملاحقة الصفحات التي تنتحل صفة الجمعيات الخيرية.

كما دعا المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم الانجراف وراء الشعارات العاطفية دون التأكد من هوية الجهة المتبرع لها. وشدد على ضرورة طلب رقم التسجيل الرسمي للجمعية، والتأكد من أن الحساب البنكي يحمل الاسم الرسمي للمؤسسة، والابتعاد تماماً عن تحويل أي مبالغ مالية إلى أرقام هواتف شخصية مهما كانت الوعود أو المبررات المقدمة.

إن الوعي المجتمعي هو الخط الدفاعي الأول ضد هذه الجرائم الإلكترونية التي لا تسرق الأموال فحسب، بل تسيء إلى صورة العمل التطوعي والخيري في المجتمع وتزعزع الثقة بين المواطن والمؤسسات الأهلية





النصب الإلكتروني التبرعات الخيرية وزارة التضامن الاجتماعي فيسبوك الوعي المالي

