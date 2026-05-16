تحذيرات من ظاهرة الاحتراف الوهمي في أكاديميات كرة اليد بمصر

اتحاد كرة اليد المصري يكشف عن ممارسات تضليلية تقوم بها بعض الأكاديميات لجذب المشتركين عبر ادعاءات احتراف زائفة وتعاونات وهمية مع أندية أوروبية.

كشفت مصادر مطلعة من داخل الاتحاد المصري ل كرة اليد عن تفاصيل صادمة تتعلق بانتشار ظاهرة الاحتراف الوهمي في العديد من الأكاديميات الرياضية الخاصة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت المصادر أن بعض هذه الأكاديميات باتت تعتمد استراتيجيات تسويقية مضللة تهدف في المقام الأول إلى زيادة عدد المشتركين وجذب أولياء الأمور من خلال إيهامهم بأن أبناءهم قد حققوا خطوات فعلية نحو الاحتراف الخارجي أو الانضمام إلى أندية كبرى. وتتمثل هذه الممارسات في إبرام عقود صورية أو ما يسمى بالاحتراف المزيف في أندية ضعيفة أو مجرد فترات معايشة قصيرة جدا لا ترقى إطلاقا لمستوى الاحتراف الحقيقي، ولكن يتم تصويرها أمام الجمهور وأولياء الأمور على أنها إنجازات تاريخية ونجاحات باهرة تعود لفضل هذه الأكاديميات التي تدعي امتلاك خبرات عالمية.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن هذه الظاهرة لم تتوقف عند حدود التضليل المالي، بل امتدت لتشمل الضغط على المنظومة الفنية للمنتخبات الوطنية. حيث يتم استغلال منصات التواصل الاجتماعي للترويج المكثف لبعض اللاعبين الذين تم تصنيفهم وهميا كمحترفين، مما يخلق ضغطا جماهيريا وإعلاميا على الأجهزة الفنية لضم هؤلاء اللاعبين إلى صفوف المنتخبات بغض النظر عن مستواهم الفني الحقيقي.

وحذرت المصادر من أن هذا السلوك يشكل خطرا داهما على مستقبل كرة اليد المصرية، حيث يؤدي إلى تهميش المواهب الحقيقية التي قد لا تملك ظهيرا تسويقيا قويا، ويؤثر سلبا على معايير اختيار اللاعبين بناء على الكفاءة والمهارة الفنية بدلا من الشهرة الوهمية والترويج الزائف الذي يتم عبر الحملات الممنهجة على السوشيال ميديا. علاوة على ذلك، تطرقت التقارير إلى قضية التوأمة المزعومة مع الأندية الأوروبية، حيث تدعي العديد من الأكاديميات وجود شراكات استراتيجية وتعاون مباشر مع أندية كبرى في أوروبا لتسهيل انتقال اللاعبين الموهوبين.

إلا أن الحقيقة المرة التي أكدها اتحاد اليد هي عدم وجود أي أكاديمية واحدة في مصر حاليا تمتلك تعاونا مباشرا ورسميا مع الأندية الأوروبية الكبرى بالشكل الذي يتم الترويج له في الإعلانات. هذا التزييف يهدف بشكل أساسي إلى استدراج أولياء الأمور لدفع مبالغ مالية طائلة مقابل وعود وهمية بالوصول إلى العالمية، مما يجعل الأسر تقع فريسة لعمليات احتيال منظمة تحت ستار الرياضة وتطوير المواهب الشابة في سن مبكرة.

وبناءً على هذه التطورات، أكدت المصادر أن الاتحاد المصري لكرة اليد بصدد اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة في المرحلة المقبلة لتقنين أوضاع كافة الأكاديميات العاملة في هذا المجال. وستشمل هذه الإجراءات وضع معايير دقيقة للاعتماد والرقابة الدورية لضمان عدم ممارسة أي تضليل ضد اللاعبين أو ذويهم. كما يسعى الاتحاد إلى توفير منصة رسمية يمكن من خلالها التحقق من صحة عقود الاحتراف والتعاونات الدولية، وذلك لحماية اللاعبين والمنتخبات الوطنية من ممارسات الابتزاز والضغط التي يمارسها بعض أصحاب المصالح ضد مدربي المنتخبات.

وشددت المصادر في ختام حديثها على ضرورة توخي الحذر الشديد من قبل أولياء الأمور وعدم الانسياق وراء الإعلانات البراقة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية والبيانات الموثقة من الاتحاد المصري لكرة اليد لضمان مستقبل رياضي سليم لأبنائهم بعيدا عن الأوهام التسويقية





