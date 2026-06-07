تحذير البرازيل لأنشيلوتي بعد الودية: أزمات تكتيكية وإندريك المنقذ.. ومشروع ألستوم يخطط لتوطين صناعة السكك الحديدية وتوفير 950 وظيفة

تناولت الصحف البرازيلية أوجه القصور التكتيكي في منتخب مصر عقب خسارته أمام البرازيل، بينما شدد إندريك على دوره الحاسم في الدفاع. وفي الوقت ذاته، استعرض رئيس الوزراء مدبولي مشروع ألستوم الصناعي لتوطين إنتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة، مع وعد بخلق فرص عمل وتوسيع الصادرات.

أعربت الصحف البرازيل ية عن تحذيرها للمدرب الإيطالي لويجي أنشيلوتي بعد مباراة ودية جمعتها منتخب مصر مع منتخب البرازيل ، مشيرة إلى وجود أزمات تكتيكية في الفريق المصري.

وفي الوقت نفسه، شدد نجم المنتخب المصري إندريك حارس المرمى على أنه "أنقذنا" من الفخ التاريخي الذي أعده الفراعنة، مؤكدًا أن الدفاع كان المفتاح لتجنب الخسارة. من جانبه، صرح المراسل الرياضي مروان عطية بأنه لا مكان للخائفين داخل صفوف المنتخب المصري، وأن خسارة البرازيل تمثل درسًا قيمًا للمونديال القادم، داعيًا اللاعبين إلى استغلال الخطأ لتقوية الروح القتالية والتحضير للبطولة الكبرى.

وفي سياق آخر، قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بزيارة مباشرة إلى مجمع ألستوم الصناعي في برج العرب الجديدة، لتفقد مشروع ضخم يهدف إلى تعزيز وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر. يضم المشروع مصنعين رئيسيين: الأول يختص بإنتاج الأنظمة الكهربائية على مساحة ثلاث عشرة فدانًا، ويعمل على توفير نحو سبعمائة فرصة عمل مباشرة؛ بينما يركز المصنع الثاني، الذي يمتد على سبعة وثلاثين فدانًا، على تصنيع جميع أنواع الوحدات المتحركة كالمترو والترام وقطارات السرعة العالية، مع توفير مئتين وخمسين وظيفة إضافية.

يقدر إنجاز الأعمال في المصنع الأول بنسبة خمسة وعشرين بالمئة، ويتوقع الانتهاء منه بحلول أكتوبر 2026. أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير على أن هذا المشروع يشكل خطوة استراتيجية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا. ويستهدف برنامج التوطين إنتاج مفاتيح التحويلات في مصنع "فويست ألبين مصر" بالعباسية، ومكونات القطارات في مصنع "كولواى مصر" ببرج راضي، إضافة إلى تصنيع القضبان في "السويس للصلب" وإنتاج الفلنكات الخرسانية عبر ستة مصانع وطنية.

كما سيُصنَّع العربات (ركاب، قوى، بضائع) في مصنع "سيماف"، وتُنتج أقراص فرامل القطارات في مصنع "ترانس بريك" بالإسكندرية، بينما تتولى الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) تصنيع الوحدات المتحركة ومكوّناتها. يهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية، توفير فرص عمل مستدامة للشباب، وتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير، بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعات الثقيلة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وإلى جانب ذلك، يشارك في القوافل الدعوية المشتركة بين الأوقاف والأزهر ما يقرب من عشرين إمامًا، في مبادرة تهدف إلى تعزيز التوعية الدينية وتعميق الروابط المجتمعية خلال هذه المرحلة الحيوية





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أنشيلوتي منتخب مصر البرازيل مشروع ألستوم توطين الصناعة

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