تحرك برلماني بشأن قرار الكهرباء بأثر رجعي: هل تتأثر 5 ملايين أسرة؟

نائبة مصرية تتقدم بسؤال برلماني واستجواب للحكومة بشأن تطبيق قرار وزير الكهرباء بأثر رجعي على عدادات محدودي الدخل، معتبرة أن القرار يضر بـ 5 ملايين مواطن ويخالف الدستور. في سياق آخر، تحذير من عسل مغشوش.

صرحت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأنها قد تقدمت بسؤال برلماني موجه لرئيس الحكومة ووزير الكهرباء ، وأنها في صدد التحضير لتقديم استجواب للحكومة. يأتي ذلك اعتراضاً على تطبيق قرار وزير الكهرباء رقم 142 لسنة 2024 ب أثر رجعي على التعاقدات السابقة.

وأوضحت السعيد، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «الحكاية»، أن هذا القرار يؤثر على شريحة واسعة من المواطنين، واصفة هذه العدادات بـ «عداد الغلابة» لما لها من تأثير مباشر على قاعدة عريضة من الشعب المصري، وخاصة الفئات المستفيدة من معاش «تكافل وكرامة» والمقيمين في القرى والنجوع. أعربت النائبة عن صدمتها الشديدة من التوجه لتطبيق القرار بالمحاسبة «بأثر رجعي» على فروق الأسعار، متسائلة: «عداد الغلابة بمعنى أن هؤلاء الذين من المفترض أن الدولة تهتم بهم، وتمتد إليهم يد العون، الآن يتحدثون عن تطبيق قرار وزير الكهرباء بأثر رجعي، بعد أن كنت متعاقداً معك كوزارة كهرباء، سأحاسب على الفروق لو مضى عليها 15 سنة». ورفضت هذا التوجه بشدة، مؤكدة: «أجهز استجواباً للحكومة لأن هناك حنثاً بالقسم؛ فالعقد شريعة المتعاقدين، والمادة 95 من الدستور المصري تنص صراحة على أنه لا يجوز المحاسبة بأثر رجعي». وأشارت إلى أن المواطن الذي أبرم عقداً مع الحكومة منذ سنوات بسعر 68 قرشاً للكيلو وات، لا يمكن مفاجأته اليوم بمطالبته بالمحاسبة على «أعلى فئة» وهي الشريحة السابعة. وأضافت أن هؤلاء المواطنين البسطاء يعيشون في منازل بسيطة، قد لا يملكون سوى الأجهزة الأساسية مثل اللمبة، وقد لا يمتلكون ثلاجة، متسائلة في حيرة: «أنتم تفعلون ماذا بالشعب؟ ما يحدث لا يرضي أحداً. كان يدفع 70 أو 80 جنيهاً، والآن تريدون نقله من الشريحة الأولى إلى السابعة». وقدرت النائبة عدد المتضررين من هذا القرار بما لا يقل عن 5 ملايين مواطن يقيمون في القرى والنجوع. وأوضحت أن هؤلاء المواطنين يقعون ضمن فئة «مخلفات قانون التصالح» الذين سعوا لتقنين أوضاعهم وتقليل فاقد الكهرباء عبر استخدام العداد الكودي. وقد شددت على الضرورة القصوى لوجود «دراسة أثر» وافية للقرارات الحكومية قبل إصدارها، لضمان عدم تضرر المواطنين. واختتمت تصريحاتها بتأكيد صارم: «لا يمكن أن أعطي المواطن 5 جنيهات كمعاش تكافل وكرامة، ثم آخذ منه 100 جنيه. هناك أناس أولى بالرعاية من الدولة، ولا يصح أبداً فعل ذلك بهم». وفي سياق منفصل، حذرت وزارة الزراعة من تداول عسل مغشوش يباع باسمها بسعر 100 جنيه، مشيرة إلى أن هذه الأسعار غير منطقية وتشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة





