تحركات برلمانية وحكومية مكثفة لتطوير قانون التصالح في مخالفات البناء وتيسير إجراءات التقنين للمواطنين

تقرير مفصل حول رؤى نواب مجلس النواب ومقترحات وزارة التنمية المحلية لتوسيع نطاق التصالح في مخالفات البناء، ومعالجة مشكلات المتناثرات والتصوير الجوي لضمان شمولية التقنين.

شهدت الأروقة البرلمانية في الآونة الأخيرة عودة قوية وملحة لملف التصالح في مخالفات البناء ، حيث تصدر هذا الملف قائمة الأولويات لدى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الذين يسعون جاهدين إلى إيجاد حلول واقعية وقابلة للتطبيق تهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من القانون الحالي.

وتأتي هذه التحركات في وقت حساس تسعى فيه الدولة المصرية إلى تنظيم الكتلة العمرانية والحد من العشوائية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة عقبات إدارية أو قانونية تحول دون تقنين أوضاع مبانيهم. وقد تزامنت هذه الرؤى البرلمانية مع تحركات حكومية جادة وملموسة من جانب وزارة التنمية المحلية، التي تعمل على تقديم حزمة من التيسيرات الجديدة التي من شأنها تذليل كافة العقبات البيروقراطية وتسهيل إجراءات التقنين، مما يعكس وجود حالة من التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنهاء هذا الملف الشائك بما يضمن حقوق الدولة ويحفظ استقرار المواطنين في مساكنهم.

وفي تفاصيل هذه التحركات، صرح النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن هناك رؤية واضحة تتبناها الدولة تهدف إلى تسوية أوضاع المواطنين وتقنين المخالفات التي تنطبق عليها الشروط القانونية. وأوضح الداجن أن القانون يسمح للمواطن بالتصالح على الوحدة السكنية الخاصة به طالما كانت تقع داخل الحيز العمراني المعتمد، حتى في الحالات التي يكون فيها العقار أو البرج بالكامل مخالفاً، وهو ما يعد مؤشراً على مرونة الدولة في التعامل مع الحالات الفردية لضمان عدم تضرر الملاك من مخالفات قد يكون ارتكبها المقاول أو صاحب العقار الأصلي.

وأشار الداجن إلى أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قد اتخذت خطوات استباقية من خلال عرض ثمانية بنود تفصيلية على مجلس الوزراء، تهدف هذه البنود إلى إزالة العوائق التي واجهت الراغبين في التصالح في المراحل السابقة. وقد حظيت هذه المقترحات بإشادة واسعة داخل لجنة الإدارة المحلية، خاصة وأنها تتطرق إلى ملفات بالغة التعقيد مثل مخالفات الأدوار الأخيرة والمباني التي تضمنت مخالفات في الجراجات، حيث يتم البحث عن صيغة قانونية تحقق التوازن الدقيق بين تطبيق القانون الصارم ومراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمواطنين.

من جانب آخر، أضاف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أبعاداً أخرى للنقاش، مؤكداً أن باب التصالح يظل مفتوحاً للوحدات التي تقع داخل الحيز العمراني وفق الضوابط المحددة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة وجود خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، مثل التعديات الصارخة على خطوط التنظيم أو البناء على حدود نهر النيل والمناطق المحظور البناء عليها لأسباب أمنية أو بيئية.

وطالب منصور بضرورة الالتفات إلى ملفات تقنية وعمرانية لم تشملها التيسيرات الأخيرة بشكل كافٍ، وعلى رأسها ملف المتناثرات، وهي تلك التجمعات العمرانية الصغيرة التي نشأت في مناطق كانت غير مسموح بالبناء فيها، ثم تحولت بفعل الزمن والنمو السكاني إلى كتل عمرانية قائمة ومستقرة على أرض الواقع، مما يجعل من الضرورة بمكان إيجاد آلية قانونية لدمجها ضمن منظومة التقنين. كما دعا منصور إلى اتخاذ قرار شجاع بمد فترة التصوير الجوي المعتمد لرصد المخالفات حتى نهاية ديسمبر من عام 2025، لضمان استيعاب أكبر عدد ممكن من الحالات التي قد تكون سقطت من الحصر أو ظهرت مؤخراً، بالإضافة إلى معالجة أوضاع المتخللات العمرانية التي أصبحت محاطة بالكامل بكتل سكنية مكتملة، مما يجعل إزالتها أمراً غير منطقي من الناحية العمرانية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، جدد النواب مطالبهم للحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ التعهدات السابقة المتعلقة بتعديل قانون الزراعة، وذلك لفتح الباب أمام عمليات الإحلال والتجديد والتعلية للمباني القائمة في المناطق الريفية والزراعية وفق ضوابط محددة. ويرى البرلمانيون أن هذا الملف يتطلب حسماً تشريعياً سريعاً يراعي احتياجات المواطنين المتزايدة للسكن في ظل الزيادة السكانية، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل العشوائي.

إن هذه الحزمة من المطالبات والمقترحات تعكس إدراكاً عميقاً بأن قانون التصالح ليس مجرد أداة لجمع الرسوم المالية، بل هو وسيلة لإعادة تنظيم الدولة عمرانياً وتوفير الأمان القانوني للمواطن، مما يساهم في النهاية في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار المجتمعي من خلال تحويل المخالفات إلى كيانات قانونية تخضع لإشراف الدولة وتستفيد من الخدمات الأساسية





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