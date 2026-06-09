تحركات متباينة في أسعار الدولار بالبنوك المصرية ووزارة التنمية المحلية تطلق 1884 نشاطًا خدميًا

سجلت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تحركات متباينة خلال تعاملات 9 يونيو 2026، حيث استقر سعر البنك الأهلي وارتفع في بنوك أخرى بينما تراجع في مصرف أبوظبي الإسلامي. كما أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة 1884 نشاطًا خدميًا وتدريبيًا في 26 محافظة خلال مايو. وفي سياق اقتصادي منفصل، انتقد مستشار وزير التموين الأسبق المزاعم التي تربط انخفاض سعر البيض فقط بنظام تربية الطيور، مشيرًا إلى عوامل أخرى تؤثر على الأسعار.

شهدت الأسواق المالية العالميةainesched تحركات ملحوظة في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026. فقد تباينت الحركة السعرية في البنوك المحلية، حيث استقر الدولار في بعضها بينما ارتفع في أخرى وانخفض في جهة ثالثة، مما يعكس حالة من التذبذب في المعروض النقدي والطلب عليه في ظل عوامل اقتصاد ية محلية وعالمية.

وقد سجل البنك الأهلي المصري،:C الذي يعتبر benchmark للعملة المحلية، استقرارًا في سعري الشراء والبيع عند 52.10 و52.20 جنيه على التوالي، مساويًا لإغلاق تعاملات اليوم السابق. في المقام، أظهر البنك التجاري الدولي ارتفاعًا بمقدار خمسة قروش ليصل إلى نفس المستويات 52.10 للشراء و52.20 للبيع، بعد أن كان 52.05 و52.15. كما ارتفع الدولار في بنك الإسكندرية أيضًا إلى 52.10 للشراء و52.20 للبيع، بعد أن كان 52.00 و52.10. بينما حافظ بنك فيصل الإسلامي على استقرار سعريه عند 52.07 للشراء و52.17 للبيع.

في الجهة المعاكسة، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي تراجعًا بمقدار 11 قرشًا لسعر الشراء والبيع ليصبح 52.14 و52.24 جنيه، بعد أن كان 52.25 و52.35. هذا التباين في الحركة يعكس اختلاف políticas Bancaire وتوقعات كل مؤسسة مالية تجاه مستقبل سوق الصرف. من جهة أخرى، أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة 1884 نشاطًا خدميًا وتدريبيًا وقوافل سكانية覆盖 محافظات الجمهورية خلال شهر مايو الماضي، في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المناطق النائية.

وتضمنت هذه الأنشطة حملات نظافة، وتقديم خدمات صحية، وبرامج تدريبية للشباب، unfolding توزيع مساعدات عينية. بشكل منفصل، علق مستشار وزير التموين الأسبق على مزاعم انخفاض سعر البيض بسبب نظام "الطيبات"، موضحًا أن هذا التبرير غير كافٍ، وطرح سؤالًا منطقيًا: إذا كان نظام تربية الطيور هو السبب في انخفاض سعر البيض فقط، فلماذا لم تنخفض أسعار الدواجن الحية أو الفاكهة أو البطيخ؟

، مشيرًا إلى وجود عوامل أخرى تؤثر على الأسعار مثل تكاليف الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والطلب المحلي، and السياسات النقدية والجمركية. thus bringing into question the simplistic narrative linking the egg price drop solely to the poultry system reforms. هذه التقارير تعكس set of distinct economic and administrative developments in مصر خلال الفترة الأخيرة، بدءًا من تقلبات سوق الصرف الأجنبى، ومرورًا بالجهود الحكومية في مجال التنمية المحلية، ووصولاً إلى النقاشات حول أسباب تقلاب أسعار السلع الأساسية





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدولار الجنيه المصري أسعار الصرف البنك الأهلي المصري البنك التجاري الدولي وزارة التنمية المحلية أنشطة خدمية سعر البيض نظام الطيبات أسعار السلع الأساسية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الحكومة توافق على توصيات اللجنة الوزارية لإعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات - اليوم السابعأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019.

Read more »

الحكومة تعيد تسعير الغاز لمصانع الأسمنت والحديد والسيراميك‎أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ المجلس وافق خلال اجتماعه على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019،

Read more »

سعر الذهب الآن في محلات الصاغة.. عيار 21 يتراجع 20 جنيهاتراجع سعر الذهب الآن مع أقتراب منتصف تعاملات اليوم في محلات الصاغة، مع ثبات سعر المعدن الأصفر العالمي عند مستوى 1884 دولارا للأونصة.

Read more »

أبراج نيويورك تحولت لمرجيحة.. زلزال عنيف يضرب عاصمة العالم (فيديوهات)نشرت قناة “قوى الطبيعة”، فيديو يجمع العديد من المقاطع لزلزال وقع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وصفته بأنه أقوى الهزات منذ عام 1884.

Read more »

بيلفا لوكوود هل كانت أول امرأة تترشح لرئاسة الولايات المتحدة؟فى عام 1884 لفتت مرشحة رئاسية نشيطة انتباه أمريكا، كانت بيلفا لوكوود محامية، امرأة تترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

Read more »

جورج إيستمان يتلقى براءة اختراع شريط الأفلام الفوتوغرافية.. اختراعات غيرت العالمفي مثل هذا اليوم 14 أكتوبر من عام 1884، حصل المخترع الأمريكي جورج إيستمان على براءة اختراع شريط الأفلام الفوتوغرافية، وهو الاختراع الذي غير كثير في تاريخ العالم والبشرية..

Read more »