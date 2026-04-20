تحركات مصرية مكثفة لخفض التصعيد الإقليمي: عبد العاطي يبحث مع وزراء خارجية عمان وباكستان وتركيا سبل التهدئة

وزير الخارجية المصري يجري اتصالات هاتفية مع نظرائه في عمان وباكستان وتركيا لمناقشة التطورات الإقليمية ومسارات المفاوضات لخفض حدة التوتر وإنهاء النزاعات.

في خطوة دبلوماسية مكثفة تهدف إلى نزع فتيل الأزمات الإقليمية، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، سلسلة من المباحثات الهاتفية الهامة مع نظرائه في كل من سلطنة عمان وجمهورية باكستان والجمهورية التركية.

شملت الاتصالات كلاً من بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية عمان، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، وذلك في إطار التحركات المصرية الرامية لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتنسيق المواقف تجاه التحديات الراهنة. تركزت المحادثات بشكل أساسي على تطورات الأوضاع الإقليمية المتسارعة، حيث تبادل الوزراء الرؤى والتقييمات الدقيقة حول مسارات المفاوضات الجارية بين القوى الدولية وإيران، مؤكدين على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الدولية لضمان الوصول إلى نتائج ملموسة تعزز الأمن والسلم الإقليمي. وأكد الدكتور عبد العاطي خلال هذه الاتصالات أن الخيار الدبلوماسي يظل هو السبيل الوحيد والأكثر نجاعة لتسوية كافة النزاعات القائمة، مشدداً على أن القاهرة تضع على رأس أولوياتها في الوقت الحالي هدف تثبيت وقف إطلاق النار وخفض حدة التصعيد العسكري الذي بات يهدد أمن المنطقة بأكملها، مع ضرورة إنهاء الحروب التي تستنزف مقدرات الشعوب وتعرقل مسارات التنمية والازدهار في دول الإقليم. من جانب آخر، وفي سياق منفصل يعكس الثوابت المصرية تجاه التضامن مع الدول الشقيقة، أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة وقوف مصر التام بجانب الإمارات في مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف سيادتها وسلامة أراضيها، ورفضها القاطع لأي محاولات للنيل من الاستقرار الإقليمي. يأتي هذا الموقف ليؤكد أن السياسة الخارجية المصرية تتحرك في مسارات متوازية بين الدور الوسيط الساعي للتهدئة وبين الموقف المبدئي الصلب في مواجهة الإرهاب، وهو ما يعزز مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي في ظل الأوضاع العالمية المتقلبة التي تتطلب حكمة في التعامل ووضوحاً في الرؤية السياسية لضمان تجنيب المنطقة ويلات الصراعات المسلحة





