تحركات دبلوماسية مكثفة في واشنطن لرسم ملامح سلام دائم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية

تفاصيل الاجتماع بين الرئيس اللبناني والسفير الأمريكي لبحث الترتيبات الأمنية والسياسية والجهود الرامية لوقف إطلاق النار واستعادة السيادة اللبنانية الكاملة.

شهد القصر الرئاسي ال لبنان ي لقاءً رفيع المستوى جمع بين الرئيس ال لبنان ي جوزاف عون والسفير الأمريكي ميشال عيسى، حيث تركزت المباحثات بشكل أساسي على الترتيبات النهائية والتحضيرات الجارية للاجتماع الثالث المرتقب الذي سيضم أطرافاً لبنان ية وأمريكية و إسرائيل ية في العاصمة واشنطن خلال الأسبوع الجاري.

وقد اتسم هذا اللقاء بالجدية والشفافية، حيث طرح الرئيس عون رؤية الدولة اللبنانية تجاه التصعيد العسكري الحالي، مشدداً على أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة تتمثل في ضرورة ممارسة الولايات المتحدة لضغوط حقيقية وملموسة على الجانب الإسرائيلي لوقف كافة العمليات العسكرية فوراً. وأشار عون إلى أن استمرار إطلاق النار وعمليات نسف المنازل وجرف الأراضي يؤدي إلى كارثة إنسانية وتدمير للبنية التحتية يصعب تعويضه في المدى القريب، مما يجعل من وقف العدوان مطلباً ملحاً لضمان استقرار المنطقة وحماية المدنيين من ويلات الحرب المستمرة التي أثقلت كاهل الشعب اللبناني.

من جانبها، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن تفاصيل الخطة الدبلوماسية التي تسعى من خلالها واشنطن إلى تسهيل محادثات مكثفة ومطولة على مدى يومين، وتحديداً في الرابع عشر والخامس عشر من شهر مايو الجاري، بين حكومتي إسرائيل ولبنان. وأوضحت الخارجية أن هذه الجهود تأتي استكمالاً لجولة المباحثات التي جرت في الثالث والعشرين من أبريل الماضي، والتي شهدت إشرافاً مباشراً من الرئيس دونالد ترامب، حيث يهدف الوفدان المشاركان في الجولة القادمة إلى الدخول في مناقشات تفصيلية ودقيقة تسعى للوصول إلى اتفاق شامل للأمن والسلام.

وتهدف هذه الاستراتيجية الجديدة إلى معالجة الشواغل الأساسية والجذرية لكلا الطرفين، مع السعي الحثيث للقطع بشكل نهائي مع النهج الذي ساد خلال العقدين الماضيين، والذي وصفته واشنطن بالفاشل، حيث سمح ذلك النهج لبعض الجماعات غير الرسمية بترسيخ نفوذها المالي والعسكري وتقويض سلطة الدولة اللبنانية الشرعية، مما أدى في نهاية المطاف إلى تعريض أمن الحدود الشمالية لإسرائيل للخطر وزيادة حالة التوتر الإقليمي بشكل غير مسبوق. وفي سياق متصل، تسعى المناقشات المرتقبة في واشنطن إلى بناء إطار عمل متكامل يضمن ترتيبات سلام وأمن دائمة ومستدامة، تتضمن استعادة لبنان الكاملة لسيادته على كافة أراضيه دون استثناء، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي وواضح بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية.

كما تهدف المباحثات إلى خلق مسارات ملموسة وفعالة للإغاثة الإنسانية العاجلة، ووضع خطط شاملة لإعادة الإعمار في المناطق اللبنانية المتضررة من النزاعات المسلحة. وقد أكدت الخارجية الأمريكية أن كلا الجانبين قد أبدى التزاماً مبدئياً بالتعامل مع هذه المحادثات بمسؤولية تامة، مع وضع المصالح الوطنية العليا لكل دولة نصب أعينهم.

وفي هذا الإطار، تلعب الولايات المتحدة دور المنسق والوسيط للتوفيق بين هذه المصالح بطريقة تضمن تحقيق أمن دائم لإسرائيل من جهة، وضمان السيادة الكاملة وإعادة الإعمار للدولة اللبنانية من جهة أخرى، بما يخدم مصلحة الشعوب في المنطقة. ومع ذلك، فقد كانت الولايات المتحدة واضحة في رؤيتها بأن الوصول إلى سلام شامل ومستدام مرهون بتحقيق شرطين أساسيين: أولهما هو الاستعادة الكاملة والفعالة لسلطة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها ومؤسساتها، وثانيهما هو النزع التام والكامل لسلاح حزب الله، لضمان عدم وجود قوى موازية لسلطة الدولة الرسمية.

وتؤمن واشنطن أن هذه الخطوة هي الضمانة الوحيدة لإنهاء عقود من الصراع الدامي وإرساء قواعد سلام حقيقي ومستقر بين لبنان وإسرائيل. وتعتبر الإدارة الأمريكية أن هذه المباحثات تمثل خطوة محورية وتاريخية نحو إنهاء حالة العداء المستمرة، مؤكدة استمرار دعمها لكلا الطرفين للوصول إلى اختراق دبلوماسي ينهي معاناة الشعوب ويفتح آفاقاً جديدة من الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط التي عانت طويلاً من الحروب والنزاعات المسلحة والتدخلات الخارجية التي أعاقت مسيرة السلام والنمو





