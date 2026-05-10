تحركات برلمانية موسعة لتعزيز حق ذوي الهمم في تملك الوحدات السكنية الاجتماعية

تفاصيل اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ لبحث تقديم تسهيلات استثنائية وإجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على سكن ملائم وحياة كريمة.

تشهد أروقة مجلس الشيوخ المصري حراكا تشريعيا واجتماعيا مكثفا يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

وفي هذا السياق، تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي اجتماعا محوريا لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب باسل محمد عادل، والذي يركز على دراسة منح الأشخاص ذوي الإعاقة تيسيرات استثنائية ومزايا خاصة عند التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة المصرية لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان حق كافة المواطنين في الحصول على سكن ملائم يحفظ كرامتهم، مع التركيز بشكل خاص على ذوي الهمم لتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع وتخفيف الأعباء المادية والنفسية عن كاهلهم، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة.

ومن المنتظر أن يتوسع الاجتماع في استعراض الآليات التنفيذية التي يمكن من خلالها تطبيق هذه التيسيرات على أرض الواقع، حيث تطرح اللجنة للنقاش إمكانية تخصيص حصص محددة وأولوية مطلقة في التخصيص للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات. ولا تقتصر المقترحات على أولوية الاستلام فحسب، بل تمتد لتشمل تيسيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط عمليات التقديم وتقليل المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تقديم شروط سداد ميسرة تشمل فترات سداد أطول أو خفض قيمة الدفعات المقدمة، وذلك تقديراً للظروف الاقتصادية والصحية التي قد يواجهها ذوو الإعاقة، مما يضمن عدم تحول حلم امتلاك مسكن إلى عبء مالي يؤثر على جودة حياتهم اليومية.

علاوة على ذلك، تولي اللجنة أهمية قصوى لمراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تصميم وتنفيذ مشروعات الإسكان، بحيث لا تقتصر التسهيلات على الجوانب المالية والإجرائية فقط، بل تمتد لتشمل الموصفات الهندسية للوحدات السكنية لضمان مواءمتها لاحتياجات ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية، مما يجعل السكن بيئة داعمة ومحفزة وليس عائقاً أمام حركتهم واستقلاليتهم. إن هذا التوجه يعكس إيماناً عميقاً بأن السكن هو الركيزة الأساسية للاستقرار الأسري والنفسي، وأن توفير سكن مجهز وبشروط ميسرة هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها القوانين والاتفاقيات الدولية.

وفي سياق متصل، يُعتبر ملف دعم ذوي الإعاقة من أهم الأولويات التي يتصدر بها البرلمان المصري أجندته التشريعية في الوقت الراهن، حيث يسعى النواب إلى تحديث السياسات العامة لتنتقل من مرحلة الرعاية التقليدية إلى مرحلة التمكين الفعلي. إن العمل على تطوير التشريعات الداعمة لحقوق ذوي الهمم يهدف إلى إزالة كافة العقبات التي تحول دون مشاركتهم الفعالة في الحياة العامة، سواء في مجالات العمل أو التعليم أو السكن.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية لتكمل جهود الدولة في إطلاق مبادرات اجتماعية واسعة تهدف إلى دمج هذه الفئات في مختلف القطاعات الحيوية، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً مستقراً يتسم بالاستقلالية والكرامة الإنسانية، بعيداً عن أي شكل من أشكال التهميش أو الإقصاء الاجتماعي





