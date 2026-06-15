تحركات متباينة في أسعار السلع الغذائية الأساسية بالأسواق المصرية

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية يوم الإثنين 15 يونيو 2026 تحركات متباينة، حيث سجلت كرتونة البيض ارتفاعاً ملحوظاً بقيمة 8.79 جنيهات، بينما تراجعت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بنحو 5 جنيهات، كما انخفضت أسعار بعض الزيوت والبقوليات، في المقابل ارتفعت أسعار السكر والدقيق والشاي.

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية يوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026 تحركات متباينة، حيث تصدرت كرتونة ال بيض قائمة الارتفاعات بت增加 قدره 8.79 جنيهات دفعة واحدة مقارنة بالتعاملات السابقة، بينما سجلت ال مكرونة المعبأة أكبر تراجع بين السلع بانخفاض وصل إلى 5 جنيهات للعبوة وزن 400 جرام.

كما تراجعت أسعار بعض الزيوت والبقوليات، في حين ارتفعت أسعار السكر والدقيق والشاي. بدأت أسعار البيض تعاملات اليوم على ارتفاعات ملحوظة، حيث سجلت كرتونة البيض 104.09 جنيه بزيادة 8.79 جنيهات. كما ارتفع سعر البيضة البيضاء إلى 4.40 جنيه بزيادة 21 قرشًا، وسجلت البيضة الحمراء 4.55 جنيه بزيادة 15 قرشًا، بينما ارتفع سعر البيضة البلدي إلى 4.90 جنيه بزيادة 7 قروش. في المقابل، تراجع سعر كرتونة البيض البلدي إلى 120.41 جنيه بانخفاض قدره 1.11 جنيه.

فيما يتعلق بالسلع المتراجعة، سجل العدس الصحيح أكبر انخفاض بين السلع الغذائية، حيث تراجع إلى 62.20 جنيه للكيلو بانخفاض 7.20 جنيهات. وانخفض سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام إلى 23.20 جنيه بتراجع قدره 5 جنيهات. وتراجع سعر زيت الذرة إلى 117.65 جنيه للتر بانخفاض 3.54 جنيهات. كما هبط سعر زيت عباد الشمس إلى 98.63 جنيه للتر بانخفاض 2.64 جنيه.

وسجل الفول المجروش 59.08 جنيه للكيلو متراجعًا بنحو 2.50 جنيه. كما انخفض سعر العدس الصحيح إلى 68.67 جنيه للكيلو بانخفاض 73 قرشًا، وانخفض سعر العدس الأصفر المعبأ إلى 68.92 جنيه للكيلو بتراجع 25 قرشًا. وتراجع سعر الفول المعبأ إلى 61.24 جنيه للكيلو بانخفاض 59 قرشًا. وسجلت المكرونة السائبة 25.59 جنيه للكيلو بانخفاض 18 قرشًا.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر الدقيق المعبأ إلى 26.20 جنيه للكيلو بزيادة 88 قرشًا. كما صعد سعر السكر المعبأ إلى 34.80 جنيه للكيلو بزيادة 75 قرشًا. وسجل شاي العروسة وزن 40 جرامًا 10.98 جنيه بزيادة 44 قرشًا. وارتفع سعر شاي ليبتون 40 جرامًا إلى 12.82 جنيه بزيادة 26 قرشًا.

كما زاد سعر الأرز المعبأ إلى 35.12 جنيه للكيلو بارتفاع 25 قرشًا. في المقابل، استقر سعر المكرونة المعبأة للكيلو عند 28.20 جنيه دون أي تغير يذكر مقارنة بالتعاملات السابقة. بهذا التحرك، تصدرت كرتونة البيض قائمة الارتفاعات اليوم بزيادة 8.79 جنيهات، بينما جاءت المكرونة المعبأة 400 جرام والعدس الصحيح في مقدمة السلع الأكثر تراجعًا خلال تعاملات يوم الإثنين





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار السلع الغذائية الأسواق المصرية بيض مكرونة زيوت بقوليات سكر دقيق شاي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الطقس اليوم الأحد 15 فبراير 2026تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد 15 فبراير 2026، ارتفاعًا

Read more »

تعرف على موعد الإفطار ومواقيت الصلاة اليوم في الأقصرمواعيد الصلاة في الأقصر اليوم 15 رمضان 1447 الموافق 9 مارس 2026 وموعد أذان المغرب للإفطار

Read more »

وزارة الزراعة تعلن توزيع أصناف القطن على المحافظات للموسم الصيفي 2026نشرت الجريدة الرسمية 'الوقائع المصرية'، اليوم الأحد 15 مارس 2026، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 57 لسنة 2026

Read more »

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارةكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من يوم السبت 11 إبريل 2026 إلى الأربعاء 15 إبريل 2026.

Read more »

محاكمة وفاء مكي بتهمة سب مدرسة.. الأربعاءتستكمل محكمة جنح شمال الجيزة، الأربعاء المقبل الموافق 15 أبريل 2026، محاكمة الفنانة وفاء مكي

Read more »

النيابة الإدارية تطلق الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة بالقاهرةافتتحت صباح اليوم الاثنين الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠٢٦، فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى العربي

Read more »