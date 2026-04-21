تحركات برلمانية لدمج حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري للدولة

استعراض لجهود النائب علاء سليمان في البرلمان المصري لدعم توظيف حملة الماجستير والدكتوراه والاستفادة من خبراتهم العلمية في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

أكد النائب علاء سليمان، عضو مجلس النواب المصري، أن تحركه الأخير بتقديم طلب إحاطة عاجل بشأن توظيف وتعيين حملة الماجستير والدكتوراه يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والكفاءات العلمية الوطنية.

وأوضح سليمان خلال مداخلة هاتفية مع قناة الحدث اليوم أن الهدف من هذا الطلب يتجاوز مجرد حصر الأعداد، ليصل إلى خلق بيئة عمل تسمح لهذه الكوادر بتقديم إضافات حقيقية للجهاز الإداري للدولة، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتماماً بالغاً بالتنمية البشرية وتطوير منظومة العمل الحكومي وفقاً للقرار الرئاسي رقم 1974 لسنة 2021. وأشار النائب في تصريحاته إلى حجم الجهد والتعب الذي يبذله الباحثون في سبيل الحصول على درجاتهم العلمية العليا، معتبراً أن إهدار هذه الطاقات أو تركها دون توظيف يمثل خسارة قومية تتطلب تدخلات تشريعية وإجرائية عاجلة. وشدد على ضرورة تحويل هذه الكفاءات إلى قوة دافعة للتطوير داخل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن عملية الحصر التي بدأت الجامعات في تنفيذها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعد خطوة أولى إيجابية، ولكنها غير كافية إذا لم يتبعها توزيع عادل يتناسب مع تخصصاتهم العلمية الدقيقة واحتياجات الدولة الفعلية في التنمية المستدامة. من ناحية أخرى، اقترح سليمان توسيع قاعدة الاستيعاب لتشمل القطاعات الأكاديمية الخاصة والجامعات غير الحكومية، مطالباً بوضع أطر تنظيمية تُلزم هذه الجهات بفتح أبوابها لاستقبال هؤلاء الباحثين والاستفادة من خبراتهم، شريطة اجتيازهم للاختبارات الفنية والمهنية اللازمة. وأكد أن ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه أصبح الآن على طاولة اللجان البرلمانية المختصة، حيث تجري الحكومة دراسة متأنية لكافة المقترحات لضمان دمج هذه الفئات في المسار المهني الصحيح، بما يخدم رؤية مصر 2030 ويعزز من دور البحث العلمي في حل المشكلات المجتمعية والاقتصادية التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة





