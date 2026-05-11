تحركات دبلوماسية مصرية عاجلة لإنقاذ بحارة مختطفين على متن الناقلة يوريكا في المياه الصومالية

بيان من وزارة الخارجية المصرية يكشف عن تنسيق رفيع المستوى مع السلطات في مقديشو لتأمين إفراج سريع عن ثمانية بحارة مصريين تم احتجازهم بعد اختطاف ناقلة نفط.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي مفصل أنها تتابع بدقة شديدة وبشكل لحظي كافة التطورات الميدانية والدبلوماسية المتعلقة بواقعة اختطاف ناقلة النفط التي تحمل اسم إم تي يوريكا، وهي السفينة التي كانت تبحر في مسارها المعتاد ضمن المياه الإقليمية اليمنية قبل أن تتعرض لعملية اختطاف مباغتة أدت إلى تحويل مسارها واقتيادها قسراً نحو المياه الإقليمية التابعة للجمهورية الصومال ية، وتحديداً في المنطقة القريبة من إقليم بونت لاند، وهو الإقليم المعروف بتحدياته الأمنية المعقدة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذه الناقلة تضم على متنها عدداً من البحارة المصريين الذين يمارسون مهامهم المهنية في نقل الطاقة، وهو ما جعل القضية تتصدر أولويات التحرك الدبلوماسي المصري لضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في حماية مواطنيها أينما وجدوا، خاصة في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية أو تهديدات تتعلق بقرصنة البحار التي باتت تؤرق الملاحة في تلك المنطقة الحيوية من العالم. وفي إطار الاستجابة السريعة لهذه الأزمة، وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، تعليمات مشددة ومباشرة إلى السفارة المصرية في العاصمة الصومالية مقديشو، بضرورة تفعيل كافة القنوات الدبلوماسية المتاحة ومتابعة أوضاع البحارة المصريين الثمانية الموجودين حالياً على متن السفينة المختطفة.

وقد شملت هذه التوجيهات العمل على توفير كافة سبل الدعم اللوجستي والنفسي والقانوني لهؤلاء البحارة، وضمان تواصلهم مع ذويهم لتهدئة مخاوف عائلاتهم. كما شدد الوزير على أهمية تكثيف الاتصالات الهاتفية واللقاءات الرسمية مع السلطات الصومالية المختصة، والعمل بالتنسيق الوثيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم بونت لاند، وذلك بهدف الوصول إلى تفاهمات سريعة تضمن سلامة الطاقم المصري وتسرع من إجراءات الإفراج عنهم دون أي شروط قد تضر بمصالح الدولة أو بسلامة الأفراد، مع التأكيد على أن مصر تعول على التعاون البناء مع الحكومة الصومالية لإنهاء هذه الأزمة بشكل دبلوماسي وسريع.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي والمياه المتاخمة لباب المندب وخليج عدن تحديات أمنية كبيرة تؤثر على حركة الملاحة الدولية وتزيد من مخاطر القرصنة البحرية، وهو ما يجعل من حادثة الناقلة يوريكا جرس إنذار لضرورة تعزيز التعاون الأمني البحري بين الدول المطلة على هذه الممرات الحيوية. وتؤكد وزارة الخارجية أن تحركاتها لا تقتصر فقط على الجانب التفاوضي، بل تشمل أيضاً التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بأمن الملاحة البحرية لتوثيق الحادثة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تستهدف السفن التجارية والبحارة الأبرياء.

إن الدولة المصرية، ومن خلال أجهزتها الدبلوماسية، تضع سلامة مواطنيها كخط أحمر، وتسعى من خلال هذه التحركات إلى إرسال رسالة واضحة بأنها قادرة على الوصول إلى مواطنيها في أصعب الظروف وأبعد المناطق، مستندة في ذلك إلى علاقاتها التاريخية والمتينة مع الدول الأفريقية الشقيقة، وعلى رأسها الصومال، لضمان تفكيك هذه الأزمات بطرق سلمية. علاوة على ذلك، فإن المتابعة المستمرة التي تقوم بها الخارجية المصرية تهدف إلى رصد أي تغيرات في وضع السفينة أو حالة البحارة الصحية والنفسية، حيث يتم تبادل التقارير بشكل دوري بين مقديشو والقاهرة.

وتعمل البعثة الدبلوماسية المصرية في الصومال على مدار الساعة لجمع كافة المعلومات الاستخباراتية والميدانية التي قد تساعد في تحديد مكان الناقلة بدقة وتسهيل عملية التفاوض مع الجهات المختطفة عبر الوسائط الرسمية. إن هذا التنسيق الرفيع يعكس إدراك الدولة المصرية لحجم المخاطر التي يواجهها العاملون في قطاع النقل البحري، ويدفع نحو ضرورة مراجعة إجراءات التأمين على السفن التي تحمل أعلاماً أو أطقم عمل مصرية في المناطق عالية المخاطر.

وفي الختام، تظل آمال الحكومة المصرية معقودة على سرعة استجابة الجانب الصومالي، مع التأكيد على أن كافة الخيارات الدبلوماسية مطروحة على الطاولة لتحقيق الهدف الأسمى وهو عودة البحارة الثمانية إلى أحضان أسرهم بسلام وبأسرع وقت ممكن، مع استمرار مراقبة الموقف وتحديث البيانات للرأي العام المصري لضمان الشفافية والاطمئنان





الخارجية المصرية ناقلة النفط يوريكا الصومال أمن الملاحة إجلاء بحارة

