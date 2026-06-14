تحرك برلماني للحصول على حماية قانونية لعاملين الدليفري في مصر

يستعرض هذا الخبر التحركات البرلمانية الجديدة في مصر الهادفة إلى تنظيم قطاع توصيل الطلبات "الدليفري"، وذلك من خلال إخضاع العاملين في هذا القطاع لقوانين العمل الأساسية. يتضمن المقال شرحًا لأهمية هذه الخطوة في ظل النمو السريع لقطاع التوصيل، والتحديات التي يواجهها العاملون، والمقترحات المحددة التي قدمها النواب، بالإضافة إلى توقعات بأن هذا التنظيم سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حقوق العاملين.

شهدت الساحة ال برلمان ية المصرية تحركًا جديدًا الهدف منه تنظيم أوضاع العاملين في مجال توصيل الطلبات ( الدليفري )، حيث تمثل هذه الخطوة حماية قانونية لفئةlarge من العمال الذين يعملون في قطاع سريع النمو ويواجهون تحديات متعددة متعلقة بالضمانات الاجتماعية والتأمينات الصحية والحد الأدنى للأجور.

تسعى المقترحات البرلمانية إلى إخضاع هذا القطاع لقوانين العمل الأساسية، بما في ذلك تحديد ساعات العمل وتنظيم العقود وتوفير الحماية من الحوادث، خاصة أن أغلب العاملين في هذا المجال يعتمدون على الدراجات النارية أو السيارات الشخصية ويسافرون لمسافات طويلة في ظل ظروف مرورية صعبة وطقس متقلب. ويأتي هذا التحرك في ظل انتشار واسع لخدمات التوصيل بسبب ازدهار التجارة الإلكترونية وتوسع تطبيقات التوصيل التي استقطبت آلايا الشباب، مما جعل من ضرورة وجود إطار قانوني يحفظ حقوقهم ويوفر لهم الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي.

المشرعون أكدوا أن التنظيم سيسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما سيساهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ومن المتوقع أن تخضع المقترحات لمناقشات موسعة في لجان البرلمان قبل تحويلها إلى قوانين نافذة





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