تحركات حكومية مكثفة لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة الفيوم وتعزيز جودة الخدمات الطبية

نائب وزير الصحة والسكان يبحث مع محافظ الفيوم سبل تسريع تنفيذ المستشفيات الجديدة وتطوير المنشآت القائمة لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

في إطار سعي الدولة المصرية الحثيث نحو تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية، شهدت محافظة الفيوم تحركاً تنفيذياً رفيع المستوى تمثل في اللقاء الذي جمع بين الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم ، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

هذا اللقاء يأتي تجسيداً حقيقياً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، التي تؤكد على ضرورة تعزيز أواصر التنسيق والتعاون الوثيق بين وزارة الصحة والسكان وبين مختلف المحافظات، مع التركيز بشكل أساسي على تكثيف المتابعة الميدانية المباشرة لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة على أرض الواقع، وهو ما ينعكس بشكل ملموس على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري وتخفيف معاناة المرضى من خلال تقليل فترات الانتظار وتوفير الخدمات في أماكن تواجد السكان. وقد ركز الاجتماع بشكل موسع على ملف البنية التحتية الصحية في محافظة الفيوم، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع مستشفى الفيوم العام الجديد ومستشفى يوسف الصديق.

وناقش الحضور كافة الآليات الكفيلة بتسريع وتيرة العمل في هذه المشروعات لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، مع تحديد دقيق للتحديات التنفيذية التي قد تعيق سير العمل ووضع حلول فورية لها. ولم يقتصر النقاش على المنشآت الجديدة فحسب، بل امتد ليشمل خطط تطوير ورفع كفاءة مستشفى الفيوم العام الحالي، وذلك من خلال زيادة قدرته الاستيعابية وتحديث التجهيزات الطبية به، بما يضمن استيعاب الأعداد المتزايدة من المترددين على المستشفى وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين وفق المعايير العالمية للجودة الصحية.

وفي سياق متصل، أولى الاجتماع اهتماماً بالغاً بملف الموارد البشرية والكوادر الطبية، حيث تم بحث سبل دعم فرع التأمين الصحي بمحافظة الفيوم من خلال رفده بالقوى البشرية اللازمة من أطباء وصيادلة في مختلف التخصصات، سعياً لسد العجز في بعض الأقسام وزيادة التعاقدات التي تضمن استدامة الخدمة. ولضمان استمرارية هذا التطوير، تم الاتفاق على تفعيل آلية تنسيقية تتمثل في عقد اجتماعات أسبوعية دورية تجمع بين فرع التأمين الصحي ومديرية الشؤون الصحية بالفيوم، تهدف هذه الاجتماعات إلى رصد كافة المعوقات التشغيلية ومناقشة التحديات اليومية التي تواجه المنظومة الصحية في المحافظة، والعمل على حلها بشكل عاجل وفوري لضمان عدم تأثر الخدمة المقدمة للمريض.

كما شهد اللقاء قراراً استراتيجياً هاماً بصدور توجيهات من الدكتور محمد الطيب بتشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالفيوم، تكون مهمتها الأساسية هي إجراء مسح شامل ودقيق لكافة المنشآت الصحية الموجودة في نطاق المحافظة. ويهدف هذا المسح إلى إعداد تخطيط صحي متكامل ومبني على أسس علمية وإحصائية دقيقة، بحيث يلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين في مختلف المراكز والقرى، ويمنع التكدس في منشآت معينة مقابل نقص في أخرى، مما يساهم في توزيع عادل للخدمات الصحية على مستوى المحافظة بالكامل.

وختاماً، شدد نائب وزير الصحة والسكان على ضرورة إحكام الرقابة والمتابعة على الجوانب التشغيلية واللوجستية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، حيث وجه بمراجعة دقيقة وشاملة لجميع عقود الخدمات المساندة، بما في ذلك عقود الأمن والنظافة والصيانة والتغذية، مع التشديد على ضرورة الالتزام التام بمعايير الجودة العالمية في تنفيذ هذه العقود لأنها تؤثر بشكل مباشر على تجربة المريض وبيئة الاستشفاء. كما تم التأكيد على مراجعة كافة اشتراطات الحماية المدنية لضمان سلامة المرضى والعاملين والمنشآت من أي مخاطر محتملة.

وفيما يتعلق بالجانب الدوائي، فقد وجه بضرورة الرصد اليومي والمتابعة اللحظية للاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، لضمان توفرها بشكل مستمر في كافة الصيدليات والمخازن التابعة للمنشآت الصحية، وذلك لضمان تقديم الخدمة الطبية دون انقطاع وبأعلى كفاءة ممكنة





