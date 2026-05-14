تحركات مصرية شاملة لتعزيز الأمن القاري وتمكين الشباب في سوق العمل

استعراض لأبرز الفعاليات الوطنية والدولية، بدءاً من القمة المصرية الأوغندية لتعزيز الاستقرار الأفريقي، وصولاً إلى مبادرات التأهيل الرقمي وفرص التوظيف المتاحة للشباب.

شهدت الساحة السياسية والدبلوماسية نشاطاً مكثفاً تمثل في القمة ال مصر ية الأوغندية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره يowerي موسيفيني. وقد أسفرت هذه القمة عن بيان مشترك يعكس الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين الرائدة في القارة الأفريقية.

تعهد الزعيمان بالعمل الجاد والمستمر لحماية أمن القارة الأفريقية ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، خاصة في المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار. وأكد البيان على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب، مع التركيز على أهمية التكامل الاقتصادي الذي يخدم مصالح الشعوب الأفريقية. كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في تحقيق النهضة الشاملة التي تطمح إليها القارة وفق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

إن هذا التنسيق رفيع المستوى يؤكد دور مصر الريادي في دعم الاستقرار القاري، وإيمانها بأن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون وجود بيئة آمنة ومستقرة تضمن حقوق كافة الدول في الموارد الطبيعية، وعلى رأسها مياه النيل، مع الالتزام بمبادئ حسن الجوار والتعاون المثمر. وفي سياق موازٍ يهدف إلى بناء الإنسان وتأهيله للمستقبل، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس السيسي، في الاحتفالية الكبرى لإطلاق مبادرة المليون رخصة دولية.

تأتي هذه المبادرة كخطوة استراتيجية لتمكين الشباب المصري وتزويدهم بالمهارات التقنية والرقمية التي يتطلبها سوق العمل العالمي في العصر الحديث. تهدف المبادرة إلى سد الفجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات الشركات الكبرى، من خلال منح الشهادات والاعتمادات الدولية التي ترفع من تنافسية الخريجين المصريين سواء داخل الوطن أو في الخارج. وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته إلى أن الدولة المصرية تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها، وأن الاستثمار في العقول البشرية هو الاستثمار الحقيقي الذي سيقود قاطرة التنمية.

كما لفت إلى أن هذه الرخص الدولية ستفتح آفاقاً جديدة للعمل عن بعد والعمل الحر، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة الدخل القومي من خلال تصدير الخدمات الرقمية، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في خلق مجتمع معرفي متطور. ومن الجانب التطبيقي لسوق العمل، يستمر موقع فرصنا، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في لعب دور حيوي في الربط بين الباحثين عن عمل والشركات الوطنية.

وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن توفر وظائف مبيعات داخلية في إحدى كبرى شركات الأثاث الشهيرة بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. تأتي هذه الوظائف ضمن خطة توسعية طموحة تهدف الشركة من خلالها إلى زيادة فرق العمل في فروعها لتقديم خدمة أفضل للعملاء. تستهدف هذه الفرص الشباب الطموحين، خاصة حديثي التخرج، أو من يمتلكون خبرات عملية في مجال المبيعات وخدمة العملاء.

تتركز مهام الوظيفة في استقبال الزوار داخل المعارض، ومساعدتهم في اختيار القطع المناسبة من الأثاث، وشرح تفاصيل الخامات المستخدمة والأسعار والعروض الترويجية المتاحة. ومن المزايا الجاذبة في هذا العرض أن الشركة لا تشترط مستوى متقدماً في الحاسب الآلي، مما يفتح الباب أمام شريحة واسعة من الشباب. علاوة على ذلك، تقدم الشركة نظام حوافز مادي مجزي يبدأ من 2500 جنيه وقد يصل إلى 14999 جنيه بناءً على حجم المبيعات المحقق، مما يشكل دافعاً قوياً للشباب لتحقيق أهدافهم المهنية والمادية.

إن هذه التحركات المتوازية على الأصعدة الدبلوماسية والتعليمية والمهنية تعكس استراتيجية الدولة المصرية في تحقيق تكامل شامل. فبينما تعمل القمة المصرية الأوغندية على تأمين البيئة الخارجية والسياسية للقارة، تعمل مبادرة المليون رخصة على بناء القدرات البشرية، وتأتي فرص العمل المتاحة عبر منصات مثل فرصنا لتحويل هذه القدرات إلى واقع اقتصادي ملموس.

إن هذا التناغم بين السياسة والتعليم والاقتصاد هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة، حيث يجد الشاب المصري نفسه مسلحاً بالعلم، ومحمياً بالأمن، ومتاحاً له فرص عمل كريمة تضمن له حياة لائقة في ظل اقتصاد وطني قوي ومتنامٍ





