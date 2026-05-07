تحركات برلمانية واسعة لحماية نهر النيل وتطوير منظومة الصرف في محافظة الغربية

تفاصيل مقترح النائب محمد شعيب لإنشاء محطة معالجة متطورة بمصرف عمر بيه لإنقاذ البيئة والصحة العامة في محافظات الغربية والدقهلية ودمياط.

في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس الشيوخ المصري للرقابة على أداء الجهات التنفيذية وضمان حماية الموارد الطبيعية للدولة، تقدم النائب محمد شعيب، الذي يشغل منصب أمين سر لجنة الزراعة والري بالمجلس، بمقترح رسمي ومفصل إلى المستشار عصام فريد رئيس المجلس.

هذا المقترح موجه بشكل مباشر إلى كل من الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث يطالب بضرورة التدخل العاجل لإنشاء محطة معالجة مياه متطورة تكون إما ثنائية أو ثلاثية في نهاية مصرف عمر بيه بقرية الناصرية التابعة لمركز سمنود في محافظة الغربية. وتأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الأهمية نظراً للتحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها المنطقة، ورغبة من اللجنة في إيجاد حلول جذرية ومستدامة تنهي معاناة آلاف المواطنين والمزارعين الذين يتأثرون بشكل مباشر بتلوث المياه.

وبحسب التفاصيل التي أوردها النائب شعيب، فإن مصرف عمر بيه يمثل تحدياً بيئياً كبيراً، حيث يمتد على طول تسعة كيلومترات ويخدم مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية تصل إلى نحو ثلاثة وأربعين ألف فدان. تكمن المشكلة الأساسية في أن هذا المصرف يستقبل تدفقات ضخمة من الصرف الزراعي والصرف الصحي بالإضافة إلى المخلفات الصناعية القادمة من عدة قرى ومحطات صرف صحي مختلفة، مما يحول المياه إلى خليط ملوث يهدد التربة والمحاصيل.

والأخطر من ذلك هو أن هذه المياه الملوثة تصب مباشرة في نهر النيل، وتحديداً في فرع دمياط، مما يؤدي إلى تدهور جودة مياه النيل في تلك المنطقة وزيادة نسبة الملوثات الكيميائية والبيولوجية، وهو ما يشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة للمواطنين الذين يعتمدون على هذه المياه في الشرب والري، فضلاً عن التأثير السلبي على الثروة السمكية والتنوع البيولوجي في النهر.

ومن الناحية الفنية والتشغيلية، أشار المقترح إلى أن المنطقة كانت تضم في السابق محطة رفع قديمة، إلا أنها توقفت عن العمل منذ أكثر من ثلاثين عاماً، مما ترك فراغاً كبيراً في منظومة إدارة المياه بالمنطقة وزاد من حدة التلوث وارتفاع منسوب المياه في المصرف، وهو ما أدى بدوره إلى تضرر الأراضي الزراعية المحيطة وغرق بعض القرى المجاورة في مواسم الأمطار أو عند زيادة التدفقات.

لذا، فإن المقترح يركز على إنشاء محطة معالجة حديثة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية في تنقية المياه، بحيث يتم تحويل هذه المياه الملوثة إلى مياه صالحة لإعادة الاستخدام في الري الزراعي، مما يحقق ضرب عصفورين بحجر واحد: حماية نهر النيل من التلوث من جهة، وتوفير مصدر مائي إضافي يدعم التوسع الزراعي في ظل أزمة الشح المائي العالمية من جهة أخرى. وفي سياق متصل، أعلن النائب محمد شعيب أن لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ تعتزم عقد اجتماع موسع عقب الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل، وذلك لمناقشة كافة الأبعاد الفنية والمالية والبيئية لهذا المقترح.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من وزارات الموارد المائية والري، والتنمية المحلية والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لضمان تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية. ويهدف هذا التحرك البرلماني إلى وضع جدول زمني محدد لتنفيذ المشروع، وضمان توفير الميزانيات اللازمة لإنشائه، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين في محافظات الغربية والدقهلية ودمياط، وضمان تحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه معالجة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

