البورصة المصرية تغلق تعاملات الأربعاء بارتفاع طفيف في مؤشرات EGX 30 والشركات المتوسطة والصغيرة، بينما يستمر التوتر في مباريات نصف نهائي السوبر المصري.

في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، شهدت البورصة المصرية تحركات محدودة مع تزامن الأحداث الرياضية والدينية، حيث انطلقت مباريات نارية في نصف نهائي السوبر المصري لكرة اليد، وفي الوقت نفسه، صرح الشيخ الأزهر بأن حرية الرأي والتعبير لا تبرر الإساءة إلى الرموز الدينية.

ارتفاع مؤشرات البورصة في تعاملات الأربعاء

ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 51690 نقطة، في إشارة إلى ثبات نسبي في أكبر مؤشر للأسهم في السوق المصري.

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وفي قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، ارتفع مؤشر EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17692 نقطة، مما يعكس حركة إيجابية في هذا القطاع الحيوي.

كما صعد مؤشر متساوى الأوزان بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 23615 نقطة، مشيرا إلى قوة في الأداء العام للسوق.

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الأداء المتباين لمؤشرات الدين والأسهم منخفضة التقلب

وبحسب بيانات الإغلاق، صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 6275 نقطة، متجها في مسار إيجابي.

على الجانب المقابل، تراجع مؤشر EGX 30 محدد الأوزان بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 63976 نقطة، مما يشير إلى ضغط بيع خفيف.

ونزل مؤشر EGX 30 للعائد الكلي بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 24103 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 5893 نقطة.

طبيعة البورصة والمخاطر القانونية للمستثمرين

تُعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية بأنها لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع المادية.

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فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولا حقيقية بل أوراقا مالية أو أصولا مالية، وغالبا ما تكون هذه الأوراق أسهما وسندات.

التحديات والقواعد الفنية في تداول الأسهم

البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها.

قد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة.

ويعود ذلك لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.