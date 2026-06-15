تحسن الجنيه المصري أمام الدولار يرتبط بانخفاض التوترات الجيوسياسية وتدفق الاستثمارات

خبراء الاقتصاد يربطون انتعاش الجنيه المصري بإنهاء الحرب الإيرانية وتراجع أسعار النفط، بينما تشير توقعات البنوك إلى استقرار سعر الصرف نحو 49 جنيهًا بنهاية العام.

يشير عدد من خبراء ال اقتصاد والمصارف إلى أن مستقبل الجنيه المصري أمام ال دولار يتوقف إلى حد كبير على تطورات المشهد الجيوسياسي في المنطقة، خصوصًا ما يتعلق بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

فقد أوضحوا في حديثهم مع موقع "مصراوي" أن أي اتفاق ينهي الحرب الإيرانية سيساهم في تخفيف الضغوط على سوق صرف العملات ويعطي دفعة قوية للعملة المحلية. وعلى ضوء ما حدث خلال اليومين الماضيين، سجل الجنيه تحسنًا ملحوظًا في سعر الصرف، حيث ارتفع إلى 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع، ما يعادل أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر بعد أن كان قد هبط إلى أدنى مستوى له عند 55 جنيهًا لكل دولار نتيجة لتصاعد التوترات.

هذا الارتفاع جاء في إطار من التفاؤل المتجدد لدى المستثمرين والجهات الاقتصادية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع إيران يستهدف وقف الأعمال العسكرية وبدء مرحلة تهدئة إقليمية. وأكد الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه حتى نهاية عام 2026 ما زالت مرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية.

ويرى أن السيناريو الإيجابي يتحقق فقط إذا توفرت شرطين أساسيين: أولاً، عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تراجعت خلال فترة الصراع، والتي يقدّر حجمها بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار؛ وثانيًا، انخفاض أسعار النفط إلى نطاق 60-65 دولارًا للبرميل. فوجود هذين العاملين معًا قد يدفع الدولار إلى الانخفاض إلى ما دون 50 جنيهًا، حيث إن انخفاض أسعار النفط يخفف فاتورة الواردات البترولية ويحسن ميزان المدفوعات، بينما تعزز الاستثمارات الأجنبية المعروض من النقد الأجنبي وتدعم الثقة في الاقتصاد المحلي.

من جانبه، أوضح محمد عبد العال، الخبير المصرفي في بنك ستاندرد تشارترد، أن تحسن الجنيه لا يتوقف فقط على التطورات الجيوسياسية، بل يتقاطع مع عدد من العوامل الاقتصادية الداخلية. فقد ساهمت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية، إلى جانب التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي، في رفع توقعات البنك لسعر الجنيه إلى 49 جنيهًا بنهاية العام بدلًا من 51 جنيهًا في التوقعات السابقة.

كما أشار إلى أن استقرار الملاحة في مضيق هرمز وتراجع أسعار النفط يسهمان في خفض الضغوط التضخمية وتقليل فاتورة الواردات، وهو ما يعزز الميزان التجاري وميزان المدفوعات. إضافة إلى ذلك، فإن سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية ومواصلة تدفق الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية يمنحان دفعة إضافية للجنيه، مما يخلق بيئة مواتية لاستمرار هذا الاتجاه التصحيحي في أسعار الصرف





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جنيه مصري دولار جيوسياسة استثمارات أجنبية أسعار النفط

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