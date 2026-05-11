تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026

المركز المصري لبيانات التنمية الاقتصادية أصدر بياناته حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، حيث شهد تحسنًا ملحوظًا في معدل النمو، حيث حقق 5% مقابل 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

سجَّل الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026 أداء إيجابيا، بعدما حقق معدل نمو بلغ 5% مقابل نحو 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويأتي هذا التحسن في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات، وفي ظل التوترات الاقتصادية التي يشهدها العالم، ما يعكس استمرار قدرة الاقتصاد المصري على التماسك وتحقيق نمو تدريجي.

ويقول محمد محمود عبدالرحيم، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن تحقيق الاقتصاد المصري لهذه النسبة من النمو يرجع إلى عدة أسباب، أهمها أن الاقتصاد المصري متنوع لا يعتمد على قطاع واحد فقط، لذلك رغم الحرب والتداعيات الكبيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وتأثر الاقتصاد المصري بارتفاع أسعار النفط، فقد حقق معدلات نمو أعلى من المتوسط. هذا الأداء يعكس درجة كبيرة من الاستقرار السياسي الذي تتمتع به مصر، كما أن هناك تحسنا ملحوظا حتى وإن كان بطيئا في إيرادات قناة السويس، إلى جانب تحسن قطاع السياحة، رغم أن هذين القطاعين تأثرا بالحرب، وكان من الممكن أن يحققا معدلات نمو أكبر في ظروف أكثر استقرارًا.

كما حقق قطاع العقارات والتشييد والبناء نموًا تجاوز 5%، إلى جانب نمو بعض الصناعات الأخرى. عبدالرحيم، في تصريحاته الخاصة لـ«الوطن»، أوضح أن الحرب، رغم ما فرضته من تحديات وضغوط، كان لها جانب آخر يتمثل في إظهار الاقتصاد المصري بصورة الاقتصاد المتنوع والمستقر نسبيًا، وهو أمر مهم ساهم في الوصول إلى معدلات النمو الحالية.

لا يزال يواجه تحديات، في مقدمتها ارتفاع الديون وارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدًا أن معالجة هذه الملفات، بالتزامن مع تحقيق قدر من الاستقرار في المنطقة وحدوث تغيرات جيوسياسية إيجابية، قد يسهم في تحسين معدلات النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. كما أوضح أن الاقتصاد المصري يمتلك فرص نمو قوية جدًا، بشرط التوسع في القطاع الصناعي، خاصة الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مع زيادة التصدير لتحقيق تدفقات دولارية مهمة، إلى جانب إدارة أزمتي الطاقة والديون بصورة جيدة.

القمة المصرية الفرنسية تعزز حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، كما أن وزير التخطيط أمام «النواب» أعلن عن استهدف 5.4% نموا في الاقتصاد بنهاية العام المالي المقبل





