تحسينات شاملة في خدمات الحج الاقتصادي والبري 2026 تجذب اهتمام الحجاج

وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة تقدم حلولاً مبتكرة في الإقامة والأنشطة داخل مخيمات الحج الاقتصادي والبري، مع إضفاء طابع وطني مصري عبر فعاليات احتفالية.

أظهر برنامج الحج الاقتصادي والبري هذا العام اهتمامًا ملحوظًا من قبل وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، في إطار سعي الدولة لتطوير جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتعزيز تجربة حج متميزة وآمنة ومريحة.

وقد شهد موسم الحج الحالي تحولًا نوعيًا في مستوى الإقامة والخدمات داخل المشاعر المقدسة، حيث تم اختيار فنادق ذات تصنيف عالي، بل وصل بعضها إلى مستوى الفنادق الخمس نجوم، ما أسهم في رفع مستوى الراحة والرضا لدى الحجاج. كما أطلقت الجهات المنظمة مخيمات حجاج السياحة في مشعر منى، وتم اختيار مواقع متميزة لها، ووُصفت بأنها الأفضل في تاريخ الحج السياحي بفضل قربها من مسارات الحركة والخدمات الأساسية، ما قلل من صعوبة التنقل وسهَّل أداء المناسك





