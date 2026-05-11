تحسين عملية الاسترداد في صناديق الاستثمار الخيرية: قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل ضوابط التنفيذ

تم تعديل ضوابط تنفيذ طلبات الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لدعم كفاءة إدارة السيولة داخل الصناديق وحماية حقوق المستثمرين في هذا المجال.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 83 لسنة 2026 بتعديل ضوابط تنفيذ طلبات الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز فعالية القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار، ودعم كفاءة إدارة السيولة داخل الصناديق بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتطوير سوق صناديق الاستثمار وتحقيق التوازن بين مرونة إدارة الصناديق وحماية حقوق المستثمرين، بما يدعم استقرار السوق وزيادة كفاءته. حيث تم تعديل الضوابط لتسهيل تنفيذ طلبات الاسترداد وتوفير مرونة إدارة السيولة داخل الصناديق، مع الحفاظ على حقوق المستثمرين. في السوق المصرية حاليًا خمسة صناديق استثمار خيرية مفتوحة تبلغ قيمة صافي أصولها 1.1 مليار جنيه.

ينص التعديل على تنفيذ طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة في إقفال ذات اليوم المحدد للاسترداد، وفي حال تجاوز عدد الوثائق المطلوب استردادها عدد الوثائق المطلوب شراؤها، يتم تطبيق نظام التخصيص بنسبة الوثائق المطلوب استردادها إلى إجمالي طلبات الاسترداد. كما يجيز التعديل أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إمكانية تنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء، بدلاً من الانتظار لمعادلة طلبات الاسترداد بطلبات الشراء، على أن يكون ذلك وفقًا للمبررات التي يقدمها مدير الاستثمار، وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف، بما يمنح الصناديق مرونة أكبر في التعامل مع طلبات الاسترداد.

وقد أشاد رئيس الهيئة بأن السماح بتنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء وفق ضوابط وموافقات محددة سوف يمنح مديري الاستثمار أدوات أكثر مرونة لإدارة السيولة داخل الصناديق، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في صناديق الاستثمار الخيرية، ويجعلها أكثر قدرة على تحقيق أهدافها الاستثمارية والتنموية. فعلى سبيل المثال، يمكن للمديرية احتساب قيمة الاسترداد من تاريخ الدفعة السابقة، مما يسهل عملية الاسترداد. كما يمكن للمديرية الموافقة على استرداد الفائضة أو المركز الصافي من الأوراق المالية المراد استردادها.

إن هذا القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لتحسين البيئة الاستثمارية وتحسين أداء صناديق الاستثمار، وتحقيق التوازن بين مرونة إدارة الصناديق وحماية حقوق المستثمرين، بما يدعم استقرار السوق وزيادة كفاءته





