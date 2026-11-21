حققت لعبة جي تي اي 6 إيرادات قياسية بلغت 3.8 مليار دولار في يومها الأول، متفوقة على أي إصدار ترفيهي سابق في التاريخ according to Takeshi.

حققت لعبة جي تي اي 6 (Grand Theft Auto 6) من تطوير استوديو روكستار جيمز (Rockstar Games) مبيعات تجزئة قياسية غير مسبوقة في يومها الكامل الأول بعد الإطلاق الرسمي. وصلت عائدات اللعبة إلى 3.8 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يعادل 2.9 مليار جنيه إسترليني، لتصبح بذلك أكبر إطلاق ترفيهي في تاريخ صناعة الوسائط المتعددة. أعلنت الشركة المالكة روكستار جيمز ، التابعة لمجموعة تيك-تو إنتراكتيف (Take-Two Interactive)، عن هذه الأرقام الضخمة في تقرير صادر يوم الجمعة، مشيرة إلى أن البيانات تعتمد على تقديرات دقيقة لغاية نهاية يوم الخميس.

تفاصيل المبيعات والتوزيع العالمي

تُظهر البيانات الرسمية أن شركة روكستار جيمز قامت بمبيعات مسبقة لـ 32.5 مليون نسخة من اللعبة قبل تاريخ الإطلاق الرسمي، مما يعكس مستوى الهوس الذي ساد بين اللاعبين حول العالم. ولضخامة هذه الأرقام، يمكن مقارنتها بأعلى الأفلام إيرادات، ففيلم سبايدرمان: يوم جديد (Spider-Man: No Way Home) وهو الفيلم الأعلى دخلاً في عامه، حقق 2.5 مليار دولار خلال فترة عرضه الكاملة في دور السينما. وهذا يعني أن مبيعات يوم واحد للعبة تفوق إجمالي إيرادات أحد أضخم الأفلام السينمائية في التاريخ، مما يؤكد الهيمنة absoluta للجديد على قطاع الترفيه.

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التأثير التقني وحركة المرور على الإنترنت

شهدت البنية التحتية للإنترنت ضغطاً هائلاً نتيجة الطلب الجامح على اللعبة، حيث وثقت شركة كلاودفلير (Cloudflare) المتخصصة في الخدمات الرقمية ارتفاعاً غير مسبوق في حركة البيانات. في نيوزيلندا، حيث أصبحت اللعبة متاحة أولاً، ارتفعت التنزيلات إلى 14.8 ضعفاً من المستويات المعتادة قبل موعد الإطلاق الرسمي بأربع ساعات فقط، وهو مؤشر قوي على أن بعض اللاعبين قاموا بتغيير إعدادات مناطقهم للوصول المبكر. وفي المملكة المتحدة، بلغت ذروة التنزيلات على أجهزة بلايستيشن 5 نسبة 8.6 أضعاف من المعدل الطبيعي في وقت الإطلاق، مما تسبب في اختناقات مرورية رقمية مؤقتة.

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تحطيم الأرقام القياسية السابقة للعبة

تكسر هذه الإنجازات الرقم القياسي التاريخي الذي سجلته لعبة غراند ثفت أوتو 5 (GTA V) عند صدورها قبل 13 عاماً، حيث كانت قد حققت 1.15 مليار دولار في خمسة أيام فقط من بداية أسبوع الافتتاح. يُذكر أن سلسلة ألعاب محاكاة الجريمة التي تطورها روكستار منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، تعتبر من أكثر الألعاب شعبية في تاريخ البشرية. تقدم اللعبة الجديدة رؤية ساخرة للحلم الأمريكي، حيث تضع اللاعبين في أدوار مجرمين محترفين في ولاية ليونيدا، وهي منطقة خيالية مستوحاة من ولاية فلوريدا، مع التركيز على شخصيتي لوسيا وجيسون.

التكاليف الضخمة والتوقعات المستقبلية

تُشير التقديرات المالية إلى أن تكلفة تطوير لعبة جي تي اي 6 تجاوزت مليار دولار، مما يجعلها أغلى لعبة فيديو تم إنتاجها على الإطلاق في عالم الترفيه التفاعلي. وتتوقع شركة الأبحاث سينسر تاور (Sensor Tower) أن تؤدي شعبية اللعبة الهائلة إلى تقليل الوقت الذي يقضيه اللاعبون في ألعاب أخرى مخصصة لشخص واحد بنسبة 10 في المئة، وذلك بناءً على بيانات إيصالات البريد الإلكتروني وتتبع ملايين الحسابات على منصات بلايستيشن وإكس بوكس. من ناحية أخرى، تتوقع شركة نيكو بارتنرز (Newzoo Partners) أن تتجاوز مبيعات اللعبة عالمياً الثلاثة مليارات دولار هذا العام، رغم أنها ستظل خلف فيلم ذهب مع الريح (Gone with the Wind) الصادر عام 1939 والذي قدرته التضخم عند 4.5 مليار دولار.